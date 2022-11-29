Первые сервисные точки трассы М12 сдают в аренду на 20 лет за 590 млн рублей

Государственная компания «Российские автомобильные дороги выставила на торги два земельных участка под сервисные точки на трассе М12 рядом с селом Большие Кайбицы в Татарстане на общую сумму в 590 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на торговой площадке компании.

Согласно документации, оба участка располагаются на 629-м километре трассы с правой и левой стороны и начальная стоимость каждого составляет 295 млн рублей.

В их составе многотопливная автозаправочная станция, уличная зона с уличными спортивными тренажерами для взрослых, детская игровая площадка, площадка самообслуживания для проверки давления воздуха в шинах, а также их подкачки, а также технические и инженерные сооружения, необходимые для работы всех этих объектов и санитарно-защитные зоны.

Договоры об аренде будут действовать 20 лет, или 240 месяцев, с заключения соглашения. Итоги аукционов станут известны 12 декабря этого года.