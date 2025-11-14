Первые семь площадок для выгула собак по ГОСТу открыли в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые семь площадок для выгула собак по ГОСТу, который официально вступит в силу 1 апреля 2026 года, открыли в Татарстане. В рамках проекта «Дог-френдли Татарстан», реализуемого с 2022 года, создавались территории нового формата, которые затем использовались для тестирования решений, вошедших в национальный стандарт.

На данный момент такие площадки функционируют в Казани, Зеленодольске, Альметьевске и Набережных Челнах.

В Казани это парк ЖК Салават Купере – первая площадка проекта, парк Светлая Долина – «Территория дружбы», сквер Заря «Четыре сезона» и двор на улице Фатыха Амирхана, 41. В Зеленодольске оборудованы сквер Алтынова и «Хвостопарк».

В Альметьевске функционирует спортивно-кинологический комплекс «Спутник Махмай», а в Набережных Челнах – парк Прибрежный и площадка двойного функционала «Сад собак».

Фото: проект «Дог-френдли Татарстан»

Инфраструктура делится на четыре типа объектов. Зоны гигиенического выгула располагаются во дворах и междворовых пространствах и предназначены для коротких прогулок и приучения собак к чистоте. Игровые площадки организованы в парках и междворовых зонах для социализации животных и формирования локальных сообществ владельцев.

Дрессировочные площадки предназначены для занятий с собаками и тренировок под руководством кинологов. Маршруты для прогулок проложены вдоль парков и жилых кварталов, соединяя все элементы инфраструктуры и обеспечивая безопасное и комфортное движение как для владельцев собак, так и для людей, предпочитающих не контактировать с животными.

Инфраструктура для людей с собаками направлена не только на прогулки, но и на социальное развитие. Наличие мест для общения и занятий с кинологом способствует воспитанию и социализации собак, укрепляет контакт с хозяином, снижает риск самовыгула и отказа от животных.