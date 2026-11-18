Первые совместные образовательные программы Российско-Китайского университета перспективных технологий (CRUTech) планируют запустить в 2027 году. Проект объединил 11 вузов Татарстана и 14 университетов китайской провинции Шаньдун.

Опорными университетами консорциума стали Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет. Вместе с Циндаоским технологическим университетом и другими китайскими вузами они намерены разработать образовательные программы по математике, прикладной информатике, биологии и медицине. Также прорабатываются предложения о совместных проектах других казанских университетов с партнерами из Китая.

Первый форум консорциума CRUTech состоится 23 ноября 2026 года в Казани в рамках Форума технических университетов России и Китая. Участники обсудят планы развития сетевого университета и предложения для общей дорожной карты проекта. В мероприятии также примут участие представители китайских компаний, Генерального консульства КНР в Казани и эксперты в области образования и научно-технологической политики.

Проект предполагает создание совместных институтов и исследовательских центров, внедрение двойного научного руководства и цифровой образовательной платформы. Кроме того, партнеры планируют разработать механизмы защиты интеллектуальной собственности. В дальнейшем сотрудничество намерены распространить на инженерные специальности, информационные технологии, энергетику, агрономию и медицину.

Институциональную основу проекта заложили в мае 2026 года. Тогда в Пекине в присутствии лидеров России и Китая подписали четырехсторонний меморандум между правительствами Татарстана и провинции Шаньдун, КФУ и Шаньдунским университетом. В октябре соглашение о создании и развитии CRUTech заключили в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Санкт-Петербурге.

«CRUTech – Российско-Китайский университет перспективных технологий – это сетевой университет, объединивший 11 инженерно-технологических вузов Татарстана и 14 университетов провинции Шаньдун. Опорные вузы – Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет. Консорциум объединяет компетенции сразу нескольких ключевых отраслей и создает основу для более тесной связи между университетами, научными организациями и индустриальными партнерами», – рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.