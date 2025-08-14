Первые мероприятия тура о здоровье «ӘЙТ» в городах РТ посетили почти 600 человек

Первые два мероприятия в Арске и Буинске автобусного тура «ӘЙТ», посвященного физическому и психологическому здоровью молодежи, посетили почти 600 человек, что говорит о заинтересованности молодых людей в этой теме. Об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Идея проекта по просвещению молодежи Татарстана в части здравоохранения витала давно. В прошлом году при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова мы провели ряд образовательных сессий для молодых семей. Тогда мы увидели, что поступает огромное количество вопросов, и поняли, что молодежь недостаточно осведомлена о том, как сегодня важно заниматься своим физическим и психологическим здоровьем. Так и родился проект “ӘЙТ”», – рассказал министр.

По его словам, такой проект открывает возможность попасть к специалистам очень высокого уровня, которые дадут свои консультации в понятном и доступном формате. Уже прошли мероприятия в Арском и Буинском районах, на очереди Чистополь (15 августа), Альметьевск (19 августа), Муслюмово (22 августа) и Набережные Челны (26 августа).

«Уверен, у этого проекта большое будущее. В этом году мы охватим шесть муниципальных образований, а в будущем году будет больше», – заверил Садыков.

Такой формат просветительских мероприятий на тему здравоохранения стал отличным способом взаимодействия с молодежью, чтобы заинтересовать ее вопросами, связанными с собственным здоровьем, добавил исполняющий обязанности министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Большая признательность лекторам тура, которые работают с очень полезным контентом для любого человека. Они объясняют важные вещи простыми словами: как сохранить свое здоровье и его потенциал на многие годы вперед. Важна коммуникация с молодежью. Для нас это очень важно, находить подобные форматы, чтобы заинтересовывать молодых людей», – пояснил Абашев.

Во время мероприятия автобусного тура «ӘЙТ» проходят консультации со специалистами центра «Доверие», можно послушать лекции от авторитетных врачей и специалистов, посетить мастер-классы по первой помощи, сдать тест на ВИЧ и многое другое.

«Наследием тура станет серия подкастов с молодыми людьми и их рассуждениями на тему здоровья. Этот продукт мы будем тиражировать. Опубликуем и записи выступлений наших экспертов для тех, у кого не получилось посетить площадки, а также большой гайд по сохранению своего физического и психологического здоровья», – рассказала президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» Алена Бакирова.

Образовательные сессии по физическому и психологическому здоровью «ӘЙТ» пройдут еще в четырех муниципальных образованиях Татарстана. Посетить программу смогут как местные жители, так и гости из близлежащих районов, для которых будет организован трансфер. Зарегистрироваться на мероприятие в одном из городов можно на сайте.

Проект направлен на повышение осведомленности в области физического и психологического здоровья молодежи и молодых специалистов Татарстана через развивающие программы и интерактивные мероприятия, формирование культуры заботы о себе и здоровых привычек, а также развитие ментальной, психологической устойчивости, вдохновение молодежи на активный образ жизни, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети» и подходит под задачи республиканской программы «Лето в Татарстане».

Организаторы мероприятия – Минмолодежи РТ, генпартнер «Ак Барс банк», а также Академия творческой молодежи РТ и Минздрав республики.