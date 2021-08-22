Первые летные испытания собранного в Казани «Белого лебедя» запланированы на 2022 год

Летные испытания построенного с нуля Ту-160М «Белый лебедь» планируется провести в следующем году. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани. Ожидаем, что первая такая машина выйдет на испытания в следующем году», — рассказал министр.

На казанском заводе также проводится глубокая модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М. Они уже проходят испытания, скоро их передадут специалистам Минобороны, которые испытают машины в условиях, максимально приближенных к реальным. После модернизированные самолеты передадут в строевые части Дальней авиации страны, отметил Мантуров.

В мае 2015 года Президент РФ Владимир Путин принял решение возобновить производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь».