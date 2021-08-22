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Ру Тат
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22 августа 2021  13:29

Первые летные испытания собранного в Казани «Белого лебедя» запланированы на 2022 год

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Летные испытания построенного с нуля Ту-160М «Белый лебедь» планируется провести в следующем году. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

«Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани. Ожидаем, что первая такая машина выйдет на испытания в следующем году», — рассказал министр. 

На казанском заводе также проводится глубокая модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М. Они уже проходят испытания, скоро их передадут специалистам Минобороны, которые испытают машины в условиях, максимально приближенных к реальным. После модернизированные самолеты передадут в строевые части Дальней авиации страны, отметил Мантуров. 

В мае 2015 года Президент РФ Владимир Путин принял решение возобновить производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь».

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