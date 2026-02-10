Первые грузовые поезда со шротом отправлены из Татарстана в Китай

Первые грузовые поезда со шротом отправлены по Горьковской железной дороге из Татарстана в Китай. Два состава по 50 вагонов общим весом 7,4 тыс. тонн выехали со станции Тихорецкая, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«После прибытия на станцию Высоцск Октябрьской железной дороги груз проследует морским путем в ключевые порты Китая. Время в пути составит 11 суток», – говорится в сообщении.

В феврале по этому направлению планируется отправить еще четыре поезда.