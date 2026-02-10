news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 10 февраля 2026 15:26

Первые грузовые поезда со шротом отправлены из Татарстана в Китай

Читайте нас в
Телеграм

Первые грузовые поезда со шротом отправлены по Горьковской железной дороге из Татарстана в Китай. Два состава по 50 вагонов общим весом 7,4 тыс. тонн выехали со станции Тихорецкая, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«После прибытия на станцию Высоцск Октябрьской железной дороги груз проследует морским путем в ключевые порты Китая. Время в пути составит 11 суток», – говорится в сообщении.

В феврале по этому направлению планируется отправить еще четыре поезда.

#погрузка гжд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026