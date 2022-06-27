Первые группы татарстанцев отправились в хадж

Сегодня ночью в хадж отправились первые две группы паломников из Татарстана. В общей сложности из аэропорта «Казань» в Стамбул, а затем Джидду и Мекку направились 98 человек, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Ожидается, что паломники возвратятся в Татарстан 21 июля по маршруту Медина — Стамбул — Казань.

Российские мусульмане получили возможность отправиться в хадж с 2020 года, разрешение было получено благодаря переговорам Президента Татарстана Рустама Минниханова с властями Саудовской Аравии.

Фото: Духовное управление мусульман Татарстана

С учетом пандемии Covid-19 к паломникам предъявляется несколько требований: их возраст не должен превышать 65 лет, каждый должен иметь 10-летний биометрический загранпаспорт, действие которого завершится не менее чем через полгода. Также все паломники должны быть вакцинированы от коронавируса и сдать ПЦР-тест перед полетом.

В 2022 году сезон паломничеств продлится до 20 июля и проводится по двум программам от хадж-оператора Татарстана.