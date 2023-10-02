Первые фиджитал-игры прошли в Богатых Сабах

С 30 сентября по 1 октября в поселке городского типа Богатые Сабы прошли фиджитал-игры. За эти два дня более тысячи детей приняли участие в этом событии или просто посетили его.

Участники соревновались в следующих дисциплинах:

фиджитал-футбол — мини-футбол и FIFA 24;

фиджитал-баскетбол — баскетбол 3х3 и NBA;

фиджитал-гонки — картинг и Assetto Corsa;

фиджитал-единоборства — борьба корэш и Mortal Kombat 11.

На площадке проведения фиджитал-игр были организованы различные активности для всех желающих: Free Play, настоящие гоночные автомобили, 10D кинотеатр, VR очки, Just Dance, квесты, косплееры, робофутбол, аэрохоккей, большая раскраска, детские мастер-классы — рисование открыток, изготовление значков, мастер-класс по созданию беспилотников и сетка дронов, в котором каждый желающий мог поуправлять настоящими БПЛА.

Почетным гостем мероприятия стал Булат Нургалиев — самый молодой оператор дронов в России, который провел мастер-класс по управлению беспилотниками.

В церемонии открытия игр приняли участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.

«Спасибо Сабинскому району за теплый прием. В частности, особую благодарность хочу выразить главе Сабинского муниципального района Раису Минниханову, сотрудникам администрации и Екатерине Давлетшиной. Мы успешно запустили фиджитал-соревнования в муниципальных районах, которые направлены на развитие и популяризацию фиджитал-спорта в Республике Татарстан. Также хочу поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Минниханова за доверие, поддержку инициатив и проектов, направленных на развитие детей», — заметил Азиз Замалиев.