Первые экзамены-2023 для казанских выпускников пройдут 24 и 26 мая

На текущей неделе состоятся первые экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов казанских школ. Ребятам предстоит показать свои знания в физике, истории, биологии и по другим предметам. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

«Уже на этой неделе пройдут первые экзамены. 24 мая девятиклассники напишут экзамены по физике, истории и биологии. 26 мая 11-е классы проверят свои знания по географии, литературе и химии», – сказал он.

Последний экзамен учащиеся 11-х классов напишут 20 июня, а 9-х классов – 17 июня. Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти на экзамен, предусмотрены резервные дни.

«Для получения аттестата за 9-й класс нужно сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика), и два экзамена по выбору. Для получения аттестата об окончании 11-го класса, выпускникам нужно сдать русский язык и математику базового или профильного уровня», – объяснил Ирек Ризванов.