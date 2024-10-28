Первые дома глэмпинга «Мизгел Кэмп» в Ютазинском районе РТ появятся в 2025 году

Первые дома глэмпинга «Мизгел Кэмп» в Ютазинском районе Татарстана появятся в 2025 году. Об этом сказал глава муниципалитета Аяз Шафигуллин во время проекта «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Думаю, на следующий год первые дома появятся, и мы дальше пойдем», — сказал Шафигуллин.

Глэмпинг появится на берегу водоема, созданного на месте отработанного карьера. Облагородить пляж удалось по программе развития общественных территорий. Глава пообещал, что вслед за глэмпингом появится кафе или другое заведение общепита.

Проект глэмпинга «Мизгел Кэмп» был одобрен на первом в 2024 году заседании Инвестсовета Татарстана, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.