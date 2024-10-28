news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 28 октября 2024 15:07

Первые дома глэмпинга «Мизгел Кэмп» в Ютазинском районе РТ появятся в 2025 году

Скопировать ссылку

Первые дома глэмпинга «Мизгел Кэмп» в Ютазинском районе Татарстана появятся в 2025 году. Об этом сказал глава муниципалитета Аяз Шафигуллин во время проекта «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Думаю, на следующий год первые дома появятся, и мы дальше пойдем», — сказал Шафигуллин.

Глэмпинг появится на берегу водоема, созданного на месте отработанного карьера. Облагородить пляж удалось по программе развития общественных территорий. Глава пообещал, что вслед за глэмпингом появится кафе или другое заведение общепита.

Проект глэмпинга «Мизгел Кэмп» был одобрен на первом в 2024 году заседании Инвестсовета Татарстана, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

#глэмпинги #ютазинский район #уруссу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100