Первые цифровые паспорта объектов наследия достались башне Сююмбике и усадьбе Бакировых

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Первые электронные (цифровые) паспорта были составлены в 2021 году на два объекта культурного наследия Татарстана. Современные «удостоверения» оформлены на башню Сююмбике и усадьбу Бакировых, сообщил на коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия по итогам минувшего года его председатель Иван Гущин.

«Технология позволяет определить координаты объекта с помощью сканера в сотне миллионов точек, а погрешность составляет всего пару миллиметров. Можно также зафиксировать, обмерить места всех утраченных элементов, а потом восстановить их благодаря этой современной методике», – подчеркнул Гущин.

Башня Сююмбике, напомним, – одна из достопримечательностей Казанского Кремля, местная «падающая» башня из красного кирпича, построенная в начале XVIII века. Усадьба купца Валиуллы Бакирова находится в селе Большой Менгер, это деревянное строение XIX века.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия таже напомнил, что 2022-й в Татарстане объявлен Годом цифровизации. Перед ведомством в этом направлении стоят две глобальные задачи. Это как раз подготовка на объекты актов недвижимости цифровых паспортов и перевод госуслуг в электронный формат. К настоящему моменту, сообщил Гущин, в электронном формате комитетом уже внедрены пять самых востребованных услуг.

«С сентября по декабрь выдано порядка 600 заключений по новой форме», – сказал глава регионального органа охраны памятников.