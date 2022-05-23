Первые 50 призывников из Татарстана отправились к местам прохождения службы

Алина Файзрахманова

На сборном пункте Республики Татарстан прошла первая отправка призывников весеннего призыва. К местам прохождения военной службы сегодня направились более 50 юношей. Они будут служить в частях воздушно-десантных войск и войск национальной гвардии.

«Вы начинаете службу. То, что должен пройти каждый мужчина. Это наш долг – защищать Родину. Хотелось бы вам пожелать успешного освоения военно-учебных специальностей. Доброй службы!» – обратился к призывникам военный комиссар республики Сергей Погодин.

Планируется, что в мае-июле 2022 года из Татарстана на службу отправятся более 3000 призывников