Первые 39 номеров прошли в суперфинал конкурса «Наше время — Безнең заман»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Альметьевском районе Татарстана завершился первый зональный этап ежегодного открытого телевизионного фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». В суперфинал прошли 39 из 70 представленных творческих номеров, рассказали в Минмолодежи РТ.

Конкурсанты представили выступления в трех номинациях: «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

«Участники фестиваля — герои, которые проявляют себя как в профессиональном плане, так и в творчестве», — заявила исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова.

По словам замглавы Минпромторга РТ Дмитрия Гуськова, фестиваль стал хорошей возможностью для работающей молодежи собраться вместе и проявить себя в творчестве. Именно они являются энергетическим костяком, который двигает эти коллективы.

Победителями зонального этапа в общекомандном зачете стали представители межрегиональной профсоюзной организации «Татнефть Профсоюз», Заинской ГРЭС и первичной организации профсоюза работников здравоохранения Чистопольской ЦРБ.

Участники подчеркнули, что фестиваль помогает им не только объединиться, но и развиваться, вдохновляться на новые свершения.

«Когда ты приезжаешь на этот фестиваль ты заряжаешься безумной энергией, желанием победить, сотворить. И ты думаешь, как здорово быть частью этой семьи. Интересно наблюдать за многими, которые приезжают на протяжении долгих лет. Ты видишь рост, видишь, как всем нравится этот фестиваль», — поделилась художественный руководитель хореографического отделения колледжа искусств Набережных Челнов, руководитель ансамбля танца «Татарстан» Ольга Побужанская.

Суперфинал «Безнең заман» состоится 7-8 ноября в Казани. Площадкой гала-концерта, который запланирован на 10 ноября, станет «Пирамида».

Фестиваль учрежден Минпромторгом и Минмолодежи в 2013 году и направлен на создание возможностей для самореализации молодежи, соответствуя целям национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.