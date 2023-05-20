Первую в истории Владивостока мечеть построят мусульмане Татарстана

Фото: primorsky.ru

Во Владивостоке при поддержке Татарстана будет возведена мечеть, которая станет первым мусульманским культовым сооружением в истории города. О планах по строительству мечети на XIII Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» сообщил консультант Департамента по внутренней политике Приморского края Юрий Колесниченко. Подробности проекта он раскрыл в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

«С большим трудом оформили подходящее для мечети место, которое было в ведении Министерства обороны. Для этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Раис Татарстана Рустам Минниханов обратились к министру обороны Сергею Шойгу. Проект мечети, участок земли готовы. Для начала строительства осталось завершить оформление разрешительных документов. Казанская мечеть (таким будет название новой мечети — прим. Т-и) станет подарком мусульман Татарстана мусульманам Приморья», — рассказал Юрий Колесниченко.

Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

По словам чиновника, проведенные в регионе опросы показали, что более 7,5 тыс. проживающих в Приморском крае мусульман хотели бы посещать мечети.

Председатель Духовного собрания мусульман Приморского края Рамиль Кильмухаметов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметил, что в столице региона до этого не было мечетей. Казанская мечеть станет первой.

«Строительство мечети ведется под руководством нашей организации. Проект разработан казанской компанией „Татгражданпроект“. Эту работу курирует заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшов. Здание мечети будет очень красивым. Проект также видел Рустам Минниханов. Планируем начать строительство в сентябре этого года. Олег Кожемяко и Рустам Минниханов намерены поддержать инициативу, создана рабочая группа, поэтому скоро строительство начнется», — заметил Рамиль Кильмухаметов.

Как пояснил представитель мусульманской общины, татары в Приморском крае проживают еще со времен основания Владивостока. «До революции у нас были молельные комнаты, два мусульманских кладбища. Старожилы рассказывали, что даже в советское время наши предки старались сохранить веру, содержать кладбища в порядке. Пусть строительство новой мечети станет продолжением духовных традиций, заложенных предыдущими поколениями», — подчеркнул религиозный деятель.

Согласно итогам переписи 2021 года, в Приморском крае проживают 3946 татар. По данным переписи 2010 года их число достигало 10 640 человек.