«Первую скрипку играют местные продукты»: в Казани начался финал конкурса молодых поваров

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

В Казани стартовал финал Международного конкурса молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Восемь участников приготовили и представили жюри свои блюда. Главное требование – чтобы в основе рецепта лежал продукт из того региона, откуда приехал повар.

«Главное направление – это местный ингредиент в основе. Он должен играть роль первой скрипки в блюде. Причем наша задача не зацикливаться на татарской кухне, каждый участник сам выбирает себе ингредиент исходя из того, откуда он приехал. К примеру, у нас есть финалист из Казахстана, у них свои особенности кухни, свои продукты», – рассказал председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов.

Он подчеркнул, что конкурс поваров имени Ахметзянова позволяет вывести профессию на новый уровень. Ведь даже те из конкурсантов, кто живет в малых городах и деревнях, получают возможность громко заявить о себе.

В этом году турнир стал международным. В частности, до финала добрался повар из Казахстана Павел Цой, за которого болела целая делегация из его родной страны. Он представил жюри свое авторское блюдо – утиную грудку со шпинатом, соусом тсуме и сетом из пюре. При этом местным продуктом в блюде стало традиционное казахстанское угощение курт — высушенный творог.

«Это мой национальный элемент, который содержит казахстанский колорит. В моем блюде совмещены ещё две культуры: французская, представленная шпинатом, утиной грудкой и четырьмя видами пюре, и японская – глазурь тсуме», – поделился с «Татар-информом» молодой повар.

Несмотря на то что он только учится в одном из вузов Казахстана, Павел Цой уже с 12 лет работает в индустрии. Начинал с помощника на кухне и уже с 16 лет стал самостоятельным поваром. Сейчас финалист работает в одном из японских ресторанов в Алма-Ате.

«Я безумно люблю свою профессию. С 16 лет я был уверен, что посвящу свою жизнь кулинарии. Мне это безумно интересно, и я хочу радовать людей через еду», – заявил собеседник.

Несмотря на то что ему всего 19 лет, он уже написал книгу, где собрал свои любимые рецепты.

Каждый из финалистов приготовил свое блюдо и представил его на суд жюри, состоящего из шеф-поваров ведущих ресторанов Казани. Итоги будут подведены завтра, тогда же и объявят победителей конкурса.