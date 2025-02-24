Первую премьеру года от Казанского ТЮЗа увидят посетители ДК Химиков

Казанский ТЮЗ представит свою первую премьеру 2025 года в ДК Химиков. Спектакль «Просто жить» по одноименной пьесе современного драматурга Яны Ореховой в постановке режиссера Рамиля Кагарманова будет показан вечером 28 февраля.

Спектакль идет без антракта около часа. Роли в нем играют народная артистка Татарстана Нина Калаганова, заслуженный артист республики Владимир Никитин, актеры Нияз Зиннатуллин, Руслан Шарипов, Диана Никульцева.

«Спектакль "Просто жить" – наш способ напомнить каждому зрителю о ценности семьи, взаимопонимания и самой жизни. Мы как театр юного зрителя стремимся честно и бережно говорить с подрастающим поколением на актуальные темы и ищем отклик в их сердцах и душах. Наш спектакль «Просто жить» посвящается Году защитника Отечества в России», – подчеркнули «Татар-информу» в пресс-службе театра.

«Просто жить» – первое обращение Казанского ТЮЗа к теме специальной военной операции. Родилась постановка во время театральной лаборатории проекта «СВОи. Непридуманные истории». Он проводится на средства Президентского фонда культурных инициатив. Спектакль «Просто жить» основан на реальных событиях с реальными людьми, а именно – на истории актера из Луганска Артема Малахова, участвовавшего в СВО, получившего ранение и вернувшегося затем к мирной жизни.

Самый первый и пока единственный показ спектакля «Просто жить» прошел 31 января в Дербышках, в ДК Саид-Галеева. На премьере в Казани побывала Ольга Маркелчева, руководитель службы театрального искусства, представитель арт-кластера молодежного форума «Таврида», где в обсуждениях и появилась идея спектакля. Гостья поблагодарила Казанский ТЮЗ за смелость и трепетное отношение к историям вернувшихся с фронта бойцов.

Средства, вырученные за премьерный показ, театр направил в фонд «Защитники Отечества», который оказывает помощь семьям участников спецоперации. Спектакль в ДК Химиков не будет благотворительным. Но здесь, в фойе, совместно с Союзом фотографов Татарстана будет организована созвучная названию спектакля фотовыставка «Просто жить». На снимках таких фотографов, как Рамиль Гали, Инесса Герасимова, Дмитрий Зиновьев, Марина Сулейманова и Артур Шамсутдинов, запечатлены мирные детство, любовь, дружба, забота о природе и традиции народа.