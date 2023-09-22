Первую платную дорогу в Татарстане запустят в 2025 году

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Строительство платной дороги «Алексеевское — Альметьевск» планируют завершить в 2024 году, а запустить движение по ней и принимать оплату — на год позднее. Об этом со ссылкой на инвестора — гендиректора АО «Автострада» Александра Комлева сообщает РБК.

«Взимание платы за проезд, как и окончание строительства и начало движения планируется с 2025 года», — заявил он на полях форума Kazan Digital Week.

По его словам, на строительство объекта протяженностью 143 км направлено около 102 млрд рублей. Он реализуется на условиях государственного-частного партнерства. То есть четверть суммы приходится на частные инвестиции, 45% — на татарстанский бюджет и 30% — на федеральный.

Комлев добавил, что на дороге, как и на трассе М12, планируют применять систему «Свободный поток». Благодаря такому варианту оплаты водители смогут передвигаться без заторов и пробок.

По новой трассе проезд от Алексеевского до Альметьевска будет занимать 1,4 часа. Ожидается, что к 2035 году по дороге в сутки будут проезжать более 26 тыс. автомобилей.

Напомним, что Kazan Digital Week — 2023 проходит в Международном выставочном центре «Казань Экспо». В рамках форума организована выставка высокотехнологических разработок, ПО, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, на которой также представлен стенд Российской телевизионной и радиовещательной сети.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — отмечал глава государства ранее.