Первую партию подписных листов в поддержку Путина отправят в Москву

Первая партия подписных листов в поддержку Владимира Путина, которые собрали на пикетных точках, сформирована и подготовлена к отправке в Москву.

«Сегодня в Региональном избирательном штабе мы сформировали и подготовили к отправке подписные листы в поддержку Владимира Владимировича Путина. Это первая партия, она будет отправлена в Центральный избирательный штаб», – рассказал доверенное лицо Владимира Путина, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов.

Перед отправкой подписные листы проверят юристы, а доверенное лицо Владимира Путина должно поставить свою подпись. На брак подписные листы проверяют волонтеры, которые уже накопили опыт – сбор подписей продолжается с 23 декабря.

«Сегодня наши волонтеры занимались, в первую очередь, соблюдением основных регламентов: мы проверяли правильность заполнения бланков, которые в дальнейшем будут переданы в Центральный избирательный штаб. Там уже будет уточнение всех подписей, собранных на территории Республики Татарстан», – рассказал координатор Молодежного крыла Народного фронта в Татарстане Дамир Нургалиев.

Сбор подписей проходит до конца января. В Татарстане оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина можно в 12 пикетных точках, большая часть из них находится в торговых центрах. Чтобы оставить свою подпись, потребуется паспорт.

Напомним, что самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Выборы Президента России назначены на 15-17 марта 2024 года.