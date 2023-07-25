Первую очередь «Волжской тропы» планируют обустроить в 2024 году

В 2024 году будет обеспечена инфраструктурой первая очередь «Волжской тропы» – это участок туристического маршрута протяженностью 174 километра от парка Урицкого в Казани до села Кирельское в Камско-Устьинском районе. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

«Сейчас тропа совершенно не оборудована инфраструктурой. Смета находится на проверке. В следующем году мы планируем начать реализацию первой очереди», — заявила собеседник.

По ее словам, уже на сегодняшний день любой желающий может скачать приложение для прохождения тропы, где обозначены все уникальные локации. Также вскоре появится система лояльности, которая позволит получить паспорт для прохождения тропы и получать бонусы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане появился туристический маршрут «Волжская тропа» длиной 350 километров.