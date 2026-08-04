Музей-заповедник Ленино-Кокушкино откроется в апреле 2027 года

Музей-заповедник Ленино-Кокушкино, связанный с периодом ссылки Владимира Ленина, официально начнет работу в апреле 2027 года. Об этом журналистам сообщили сотрудники Национального музея РТ во время пресс-тура к завершению первого этапа реставрации комплекса.

К тому времени из всех помещений будет открыт для посещения только «Флигель», реставрация которого началась в 2025 году. Постройка уже претерпела серьезный ремонт и готова к работе, остался заключительный этап – наполнение интерьеров исторического здания мебелью и музейными экспонатами.

Сегодня усадебный комплекс состоит из деревянного флигеля, надворных построек, сада и парка, восстановленных в советские годы по историческим образцам. По словам представителей Национального музея РТ, в следующем году ожидается начало работ в «Главном доме» комплекса, идет согласование смет. Стоимость реставрации «Флигеля» – более 23 млн рублей, взятых из регионального бюджета.

Также отмечается, что попасть в музей на экскурсии можно уже сейчас в частном порядке по предварительной записи. Территория открыта для пеших прогулок.

В 1847 году имение в селе Кокушкино приобрел дед Владимира Ленина – Александр Дмитриевич Бланк, русский врач-физиотерапевт. Одной из наследниц усадьбы стала его дочь Мария Александровна Бланк, у которой здесь же в 1863 году состоялась свадьба с Ильей Николаевичем Ульяновым.

Усадьба пережила не один пожар: в 1902 сгорел жилой дом, а в 1917 году во время крестьянского погрома сгорели флигель, остальные постройки и парк.

Музей был открыт в советские годы и был посвящен истории усадьбы и периоду жизни в ней будущего «вождя пролетариата». В ссылку в село Кокушкино Ленин был сослан в декабре 1887 года после участия в студенческой сходке.