«Первопроходцам всегда труднее»: комплексу «ТАНЕКО» исполнилось 10 лет

Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» отмечает 10-летие со дня ввода в промышленную эксплуатацию. Историю успеха одного из самых крупных предприятий Татарстана вспоминал еженедельник «Нефтяные вести».

«Важное событие — фактически появился новый завод»

В декабре 2011 года первая очередь «проекта века» — комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске — получила разрешение на промышленную эксплуатацию.

«В истории современной России произошло важное событие — фактически появился новый завод. Совместными усилиями мы сделали большое дело», — такую оценку от Президента Татарстана Рустама Минниханова получили коллективы «Татнефти» и «ТАНЕКО».

Конечно, в начале пути сомнений было много — на протяжении 30 лет на постсоветском пространстве не было ни одной индустриальной стройки. Скептики утверждали, что инвестиции не окупятся, но «Татнефть» сохранила финансирование и сумела выстроить четкую систему управления и контроля проекта. Результаты работы расставили все по своим местам, «ТАНЕКО» выполнило роль антикризисного проекта и обеспечило синергетический эффект для многих отраслей хозяйства.

«Увидели, как линии на компьютерах превращаются в реальные конструкции»

С самого начала реализации проекта «ТАНЕКО» был выбран курс на сотрудничество с российскими институтами и машиностроительными компаниями.

«Первопроходцам всегда труднее, — говорил в связи с этим генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов. — Мы столкнулись с целым рядом системных проблем. Был почти утерян богатый опыт управления крупными промышленными проектами. Но удалось набрать молодежь, обучить ее самым современным методам проектирования. На нашем комплексе сотни проектировщиков прошли самую серьезную школу. Они увидели, как линии на компьютерах превращаются в реальные конструкции. Теперь этими плодами пользуется вся страна».

Долгое время в России не выпускали статического оборудования для НПЗ, в частности колонны гидрокрекинга заказывались за рубежом. Однако «ТАНЕКО» удалось исправить сложившееся положение.

«Когда мы выясняли, кто может выполнить наш заказ, оказалось, что на это способны два-три завода в мире, — вспоминает Наиль Маганов. — Но наши ребята на Ижорских заводах сделали уникальные в мировом масштабе колонны! А ведь когда впервые побывали на этом предприятии, оно находилось в упадке. Сегодня производство поставлено на поток. Они могут работать не только для России, но и на весь мир».

За время реализации проекта разработано и внедрено более 25 новых групп реакторного, насосного, компрессорного оборудования, а также электроники и автоматики отечественного производства.

«”Татнефть” накопила уникальный опыт и способна реализовать любой проект»

Компания выстраивала собственную систему управления и контроля за реализацией проекта, сформировалась эффективная команда Управления по реализации проектов строительства (УПРС).

«Сейчас «Татнефть» накопила уникальный опыт и способна реализовать любой проект нефтепереработки, начиная от проектирования до ввода в эксплуатацию в любой точке мира, — сообщил в интервью газете «Нефтяные вести» начальник УРПС Альберт Нурмиев. — Квалификация многих рабочих, в том числе бетонщиков и арматурщиков, занятых на «ТАНЕКО», ничуть не уступает уровню зарубежных строителей. А мастерство российских сварщиков ценится гораздо выше. В целом мы никому не позволяем снижать достигнутую планку. Тот, кто принимает такие правила, работает с нами долгие годы».

По инициативе «Татнефти» за каждый гектар земли, отведенный под строительство «ТАНЕКО», высаживался гектар саженцев в санитарно-защитной зоне. В настоящее время посажено порядка 2,5 млн деревьев на площади более 600 га. Всего в рамках проекта в экологию было вложено 26 млрд рублей.

«Потенциал для развития на несколько десятилетий вперед»

Десять лет промышленной эксплуатации «ТАНЕКО» — это история роста: глубины нефтепереработки, качества и ассортимента продукции, профессионализма коллектива.

«Успех комплекса изначально определен стремлением руководства Татарстана и “Татнефти” прогрессивно развивать экономику республики и страны в целом, — уверен руководитель бизнес-направления «Нефтегазопереработка» ПАО «Татнефть», генеральный директор АО «­ТАНЕКО» Илшат Салахов. — Выбранные для реализации проекта технологии и инжиниринговые решения соответствуют современным мировым трендам в нефтепереработке. Они позволяют на протяжении 10 лет работать на высоком технологическом уровне, выпускать конкурентоспособную продукцию, а также иметь потенциал для развития еще на несколько десятилетий вперед».

С 2010 года на «ТАНЕКО» введены в строй 25 установок, проектная мощность НПЗ по переработке нефти составляет 16 млн тонн в год. Глубина переработки достигла 99%, производство светлых нефтепродуктов — свыше 80%. 2021 год станет рекордным по количеству пусковых объектов — 7 технологических установок.

В декабре в режиме комплексного опробования запланирован пуск следующих установок: газофракционирующей, замедленного коксования, изодепарафинизации — и опытно-промышленной установки гидроконверсии.

За годы работы переработано более 90 млн тонн нефтесырья, 2,28 млн тонн вакуумного газойля сторонних производителей. Численность коллектива составила 4400 человек.

Сейчас стабильный рост основных финансовых и производственных показателей «­ТАНЕКО» подтверждает, что путь, выбранный «Татнефтью», оказался правильным. Реализация проекта обеспечила также и социальный эффект — это пополнение бюджетов всех уровней, создание новых рабочих мест, комфортное проживание «танековцев» в новых микрорайонах, вклад в благо­устройство Нижнекамска.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Татнефть»