«Первопроходцам посвящается»: «Татнефть» отметила 75-летие добычи первой девонской нефти

Праздник по случаю 75-летие добычи первой девонской нефти провела компания «Татнефть» в Бавлинском районе на историческом месте у скважины № 1. Гостями торжества стали генеральный директор компании Наиль Маганов и глава района Рамиль Гатиятуллин, сообщает еженедельник «Нефтяные вести».

«Первопроходцы-­нефтяники в тяжелейших условиях послевоенной разрухи строили города, посёлки»

Выступая на митинге у легендарной скважины, генеральный директор компании Наиль Маганов подчеркнул, что летопись трудовой славы «Татнефти» полна ярких событий, значимых в масштабах не только Татарстана, но и всей страны.

«Тогда, в далёкие сороковые, не было ничего — ни дорог, ни электростанций, ни нефтеперекачивающих станций, была лишь чистая земля. Первопроходцы-­нефтяники, которые приехали сюда, в тяжелейших условиях послевоенной разрухи строили города, посёлки, прокладывали дороги, создавали систему нефтесбора и дали стране эту первую нефть, которая ознаменовала собой новую эпоху нефтяной отрасли Советского Союза», — отметил Наиль Ульфатович.

Он также процитировал слова наркома, председателя Госплана СССР Николая Байбакова: «Одна маленькая Татария держала всё, 35 лет вся экономика Советского Союза держалась на татарской нефти». Генеральный директор «Татнефти» подчеркнул, что и сейчас татарстанская нефть — это основа благополучия юго-востока, всей нашей республики, страны. И, конечно, в этом огромная заслуга всех, кто самоотверженным, героическим трудом создавал основу сегодняшнего благополучия. Обязанность молодого поколения — свято беречь память об истории компании и достойно трудиться, приумножая традиции.

«Нефтяные вести» напомнили, что скважина № 1 и сегодня в работе: дебит жидкости — 170 м3/ сут, нефти — 3 т/сут. Накопленный отбор нефти по скважине составляет 857,5 тыс. тонн.

«Мы были свидетелями, как благодаря нефтедобыче жизнь улучшалась из года в год»

Ветераны получили в этот день возможность пообщаться друг с другом, вспомнить коллег, трудовые будни. Сложно им было, но качество выполненных работ было всегда на высоте. По-другому и не могло быть: честь нефтяника не позволяла действовать иначе. Эти люди делали историю. Среди них — Атлас Зиннуров, который руководил коллективом бавлинских буровиков, Марсель Мухаметшин, пришедший в «Бавлынефть» сразу после техникума и отработавший на предприятии 46 лет.

За 75 лет многое поменялось — и технологии, и оборудование, и условия труда, но неизменной для нефтяников осталась суть: идти вперёд, покорять новые горизонты, совершая то, что когда-то казалось невозможным. Об этом говорил в своём выступлении Пётр Ланин, вся трудовая деятельность которого прошла в НГДУ «Бавлынефть».

«Около 200 млн тонн чёрного золота добыто бавлинцами за эти 75 лет. Если посчитать, то это речка шириной 100 метров, глубиной два метра, и простирается она от Бавлов до Москвы. Мы были свидетелями того, как благодаря нефтедобыче жизнь улучшалась из года в год, как маленькое село Акбуа переросло в город Бавлы, как развивалась социальная инфраструктура, многое делалось и делается для людей. Мы гордимся тем, что были участниками многих производственных достижений, значимых событий», — цитируют ветерана «Нефтяные вести».

Как дань уважения неф­тяникам-­первопроходцам к монументу, олицетворяющему собой фонтан девонской нефти, участники встречи возложили цветы. В память об этом историческом дне было сделано фото у монумента скважине на фоне легендарного «Студебеккера». После вой­ны эти автомобили высокой проходимости пришли на службу нефтяникам.

«История добычи — это наша память, уважение к ветеранам»

Встреча по случаю юбилейной даты продолжилась в СОК «Иволга». Ретро-фотозона, словно машина времени, переносила участников в советскую эпоху. Среди уникальных экспонатов — мотоцикл оператора по добыче нефти, газета «Красная Татария» от 20 сентября 1946 года с заметкой о нефтяном фонтане в Бавлах, полевая сумка работника нефтепромысла, в которой сохранились воронка для отбора проб, разводной ключ и мн. др.

Слова признательности ветеранам, напутствия нынешнему поколению нефтяников звучали в течение всей встречи. Были вручены заслуженные награды.

«История добычи — это наша память, уважение к ветеранам, это всегда было в культуре «Татнефти», мы будем помнить о людях, чьим героическим трудом создавалось нынешнее благополучие компании, Татарстана да и всей нашей страны. Нынешнее поколение на основе колоссального опыта, достижений, которые заложили наши предшественники, работает достойно, приумножая всё то, что было создано до них. «Татнефть» сегодня уверенно стоит на ногах, несмотря на все перипетии, компания развивается, она будет реализовывать свои новые программы, в том числе и социальные. Ведь люди родились не только нефть добывать, но и для того, чтобы счастливо жить. А нефть, добытая в регионе, будет им в этом помогать», — подчеркнул Наиль Маганов.

На 2021 год у бавлинцев запланировано бурение около 100 скважин, план на следующий год — ещё больше

Как рассказал начальник НГДУ «Бавлынефть» Рустам Гильфанов, за 75 лет работниками управления пробурено и внедрено 3,9 тыс. скважин, построены десятки площадных и социальных объектов.

И сегодняшние нефтяники не стоят на месте, на 2021 год запланировано бурение около 100 скважин, план на следующий год — ещё больше. Впереди у бавлинцев большая работа по реализации новых проектов, наращиванию объёмов добычи.

На встрече выступали ветераны, чьим самоотверженным трудом писалась история компании «Татнефть», НГДУ «Бавлынефть». От лица молодёжи присутствующих поприветствовал молодёжный лидер компании Дмитрий Несмин. Между выступлениями и поздравлениями в исполнении эстрадных артистов звучали душевные песни.

Как отметили «Нефтяные вести», праздничные мероприятия в честь славного юбилея пресс-служба компании организовала и в штаб-квартире «Татнефти». Здесь работала тематическая инсталляция с фотозоной, где на фоне ретро-мотоцикла можно было сделать селфи. Знатоки могли проверить свои знания в тематической викторине. Кроме того, каждый желающий мог купить кружку, толстовку, кепку и другие товары с историческими логотипами компании. Все собранные деньги переданы БФ «Татнефть».

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»