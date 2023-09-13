Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России повышен до 20%

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В России увеличен размер первоначального взноса по льготной ипотеке. Его величина изменилась на 5% — с 15 до 20, отмечается в постановлении Правительства РФ.

«Заемщик оплачивает за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета (включая средства материнского (семейного) капитала), бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организации — работодателя заемщика, 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», — следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В постановлении уточнено, что для всех договоров, заключенных до обновления, планка первоначального взноса не изменится — 15%.

Документ появился на портале накануне и вступит в силу спустя семь дней после этого.

Также на 0,5 п.п. уменьшен размер субсидии кредитным организациям для финансирования льготных ипотечных программ. После изменений он составит 2,5 п.п.