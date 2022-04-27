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Ру Тат
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Общество
27 апреля 2022  10:08
Эльза Кузнецова

Первомай в Челнах пройдет без демонстрации

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На День весны и труда в Набережных Челнах не планируется проводить демонстраций. Об этом рассказала начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

Демонстрация отменены из-за эпидемиологических мер. «Действуют противоковидные правила», — пояснила «Татар-информу» представитель исполкома.

Демонстрации в Челнах из-за пандемии не проводятся с 2020 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что праздник весны и труда в Челнах встретят джазовыми концертами. Также в этот день состоится открытие аттракционов в парках. Праздничные мероприятия пройдут в трех районах города.

#первомай #Набережные Челны
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