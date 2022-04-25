Первомай в Челнах отметят открытием паркового сезона и джазовыми концертами

1 мая в Набережных Челнах состоися традиционное празднование Дня весны и труда. Праздничные мероприятия пройдут в трех районах города с 11.00. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

В парке Победы пройдет концерт «Мой цветущий май» от городского культурного центра «Эврика», также в программу мероприятий включены мастер-классы, викторины, спортивные эстафеты, игровые площадки и флешмоб.

На Шишкинском бульваре праздничную программу «Звени, играй, веселый Первомай» представит джазовый оркестр «Визит». На площади Азатлык дадут концерт «Цветущий май» от Дворца культуры «КАМАЗ». С концертными номерами выступят театр танца «Булгары», солисты и творческие коллективы центра культуры «Кызыл тау». Будут организованы игровые площадки от эколого-биологического центра, а Набережночелнинская картинная галерея представит передвижную выставку.

В парке культуры и отдыха «Комсомольский» всех ждут на концертную программу «Звени, весенний Первомай». Состоится также интерактивная выставка историко-краеведческого музея, Централизованная библиотечная система проведет мастер-классы, викторины, спортивные эстафеты, игровые площадки. В полдень череда концертов продолжится на бульваре Энтузиастов. Праздничный концерт «Здравствуй, Первомай» представит центр культуры «Кызыл тау».

Также в парке Победы и парке культуры и отдыха «Комсомольский» стартует парковый сезон, возобновляют работу аттракционы, которые станут центром притяжения взрослых и детей, добавил Рамиль Халимов.