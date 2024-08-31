Первокурсникам Института филологии КФУ вручили студенческие билеты

Фото: пресс-служба КФУ

Сегодня, в последний день лета, первокурсникам Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета торжественно вручили студенческие билеты. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

День знаний был организован на площади перед зданием ИФМК. Перед собравшимися на торжественное мероприятие выступили открывший мероприятие директор института Радиф Замалетдинов и деканы трех высших школ ИФМК. Программа события также включала концертные номера.

В этом году в Институт филологии и межкультурной коммуникации поступили около 1400 студентов, 53 из которых являются 100-балльниками и призерами олимпиад, включенных в утвержденный Минобрнауки РФ перечень. Участниками Дня знаний стали более 500 первокурсников и их родителей.

Остальные студенты наблюдали за происходящим дистанционно (прямую трансляцию организовал студенческий научно-популярный телеканал UNIVER TV).

После концерта студенты под руководством кураторов групп разошлись по аудиториям, где преподаватели рассказали им об организационных моментах будущих занятий. Необходимость подобных встреч была обусловлена тем, что в этом году очные занятия в КФУ начнутся только с ноября. Иногородние и иностранные студенты, которые не смогли присутствовать очно, отслеживали происходящие в аудиториях онлайн.

Для родителей студентов была организована экскурсия по институту. Затем с ними побеседовали директор, преподаватели и деканы высших школ. Они рассказали об образовательном процессе и заселении в общежитие, а также о дополнительном образовании по иным направлениям, ответили на заданные вопросы.

Такие встречи запланированы и в других институтах Казанского университета, подчеркнули в пресс-службе вуза.