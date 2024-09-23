Первоклассники Казани могут поучаствовать в акции «Первые шаги к победе»

Марат Бариев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во всех школах Казани продолжается проведение конкурса «Первые шаги к победе». Каждое учебное заведение может организовать прогулку длиной не менее одного километра для первоклассников и их родителей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил депутат Госсовета РТ, председатель Олимпийского комитета РТ Марат Бариев.

«Ежегодно в октябре по решению Олимпийского комитета РФ в стране проводится Всероссийский день ходьбы. В прошлом году мы впервые провели мероприятия для первоклассников. Учащимся и школам эта инициатива пришлась по вкусу, поэтому мы решили акцию повторить», - отметил спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для акции были выбраны именно участники первых классов для того, чтобы познакомить детей со спортом, рассказать о том, что такое Олимпийское движение и подружить ребят между собой, добавил Бариев.

«Изюминка в том, что мы разрешаем участвовать и ближайшим родственникам учащихся: родителям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам. В прошлом году победила школа №179, где приняли участие 195 первоклассников и свыше 600 их родственников», - продолжил депутат.

Каждую школу, участвующую в акции, посетит известный спортсмен. Среди подтвержденных ветераны «Рубина», «Ак Барса», УНИКСа и волейбольного «Зенита», а также олимпийские чемпионки Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Марта Мартьянова и многие другие, заявил Бариев.

Полина Булатова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего в прошлом году в акции поучаствовали более 5 тыс. школьников из 48 учреждений. При этом на ближайшую акцию план кратно превысить этот показатель, заявила главный специалист Управления образования Исполкома Казани Полина Булатова.

«В Казани 173 школы, и только в трех нет первых классов. Думаю, мы охватим в этом году акцией еще больше учебных заведений. Школам - победителям будут вручены кубки и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Уверена, что этот конкурс станет доброй ежегодной традицией в нашем городе. А учащиеся получат брендированную продукцию», - пояснила она.

Каждая школа, желающая поучаствовать в акции, должна оставить заявку и прислать отчет. После чего экспертная комиссия проведет оценку. Среди критериев оценки количество участников как среди первоклассников, так и родителей, уровень проведения и многое другое.