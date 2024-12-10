Первоклашек Казани научат правильно чистить зубы и проведут стоматологический осмотр

Республиканская стоматологическая поликлиника запустила в школах Вахитовского района Казани программу по профилактике кариеса «Крокодил». Стоматологи проведут открытые уроки по правильной чистке зубов в школах и организуют профилактические осмотры для учащихся. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медучреждения.

Фото: Пресс-служба Республиканской стоматологической поликлиники Татарстана

«Программа разработана нашими молодыми врачами, которые заинтересованы в просветительской работе среди детей школьного возраста. Ее цель – научить детей правильно чистить зубы, помочь им освоить эту технику. Это совместный труд наших специалистов», – рассказала главный внештатный специалист-стоматолог Управления здравоохранения Казани, главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова.

Планируется провести занятия по правильной чистке зубов для учеников первых классов в 12 образовательных учреждениях города.

Детям в игровой форме расскажут, почему важно правильно ухаживать за полостью рта и регулярно чистить зубы, а проверят полученные знания в ходе викторины. В завершение мероприятия каждому первокласснику подарят детскую зубную пасту и календарь чистки зубов. Профилактические осмотры будут организованы в специально оборудованных школьных стоматологических кабинетах. Программа продлится до окончания учебного года.

Фото: Пресс-служба Республиканской стоматологической поликлиники Татарстана

«Приоритет в школьной стоматологии отдается профилактическим мероприятиям. Это позволяет сохранить здоровье зубов и избежать серьезных заболеваний полости рта в будущем. За счет проводимой профилактической работы значительно сокращается количество осложненных форм стоматологических заболеваний», – отметила Лейсан Муратова.

Наиболее распространенными проблемами среди школьников являются кариес и его осложнения, воспалительные заболевания десен и нарушения прикуса. Стоматолог настоятельно рекомендует родителям контролировать гигиену полости рта своих детей, следить за их питанием и регулярно, минимум дважды в год, посещать стоматолога. Кроме того, важно соблюдать время и технику чистки зубов, подчеркнула Лейсан Муратова.