«Первой слышала дрон»: как медбрат из Лениногорска воспитал собаку-напарника на СВО

В сентябре 2025 года во время разгрузки гуманитарного груза на передовой бойцы обнаружили в одной из картонных коробок трех щенков. Маленьких, растерянных, только начинающих познавать мир. Разгрузка шла в ускоренном режиме, поэтому животных быстро разобрали по подразделениям.

«Я выбрал плюшевого рыжего комочка размером с ладошку, похожего на медвежонка. Потом назвал ее Боней», – вспоминает медбрат Ринат Кузьмин с позывным Кузь.

В краткий двухнедельный отпуск, совпавший с его днем рождения, Ринат нашел время для встречи и разговора. Ему исполнилось 28 лет. За этими цифрами – путь, о котором он мечтал с юности, и история маленького четвероногого напарника, которого он вывез с фронта в Лениногорск.

До СВО жизнь Рината складывалась вполне обычно: школа, техникум, работа по специальности. Но было одно «но» – он с детства мечтал о военной службе и хотел стать медиком. Активно занимался спортом, особенно борьбой, но именно она стала причиной серьезных травм. К призывному возрасту у него было множество переломов обеих кистей и тяжелая локтевая травма. Медкомиссия признала 18-летнего Рината негодным к срочной службе.

Отдушиной стала работа. За ответственность, лидерские качества и умение принимать решения в стрессовых ситуациях Рината ценили коллеги и руководство. Уже в 23 года он стал буровым мастером на нефтяном производстве.

Переломным моментом стал май 2025 года, когда Ринат вместе с дядей Альбертом – бывшим военным, а ныне волонтером – поехал на передовую с гуманитарным грузом. Там он познакомился с командованием. Видя его рвение, командир предложил на выбор штабную должность или боевую – тактического медбрата. Ринат не сомневался ни секунды.

Он прошел интенсивное обучение тактического медика СВО – с практикой на полигонах, моделированием боевых ситуаций, стрельбой и пиротехникой. Курсы вели военные врачи с боевым опытом. После этого его приняла 1-я добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки».

«Сбылись сразу две мечты: служба в армии и оказание медицинской помощи», – говорит Ринат, показывая редкие видеокадры эвакуации и помощи раненым.

«Вот дедушке осколок прилетел прямо в спину и ноги посекло. Бойцу 70 лет. Несмотря на боль, держится, еще и шутит. Оказали помощь, отправили в госпиталь», – комментирует он.

На вопрос о страхе на фронте Ринат отвечает без пафоса. «Сначала это липкий ужас, когда рядом падает боец. Потом страх становится напарником – тихим, осторожным. Не боятся только мертвые или безумцы. Мы боимся не пули. Мы боимся не успеть. Не успеть вытащить раненого друга».

На передовой у Рината появился подопечный – щенок Боня. Чтобы сохранить ей жизнь, он воспитывал в ней осторожность: учил прятаться, слышать дроны, не бегать без нужды. «Она быстро схватывала команды: “Ко мне”, “Рядом”, “Сидеть”. Я брал ее с собой, когда шел по закрепленной позиции, оказывая помощь раненым», – рассказывает медбрат.

Боня стала и своеобразной «медсестрой». Однажды она принесла в зубах раненого котенка. «Положила передо мной и хвостом виляет: лечи, Айболит», – улыбается Ринат. Котенка выходили, назвали Клайдом. Некоторое время они с Боней спали, прижавшись друг к другу, у койки бойца.

Щенок не раз спасал подразделение.

«Она первой слышала дрон, пряталась и лаем показывала направление. Однажды ночью разбудила нас – оказалось, “баба-яга” заминировала позицию. Утром саперы нашли 8–9 мин», – вспоминает Ринат.

Был случай, когда Боня убежала в заминированную зону и запуталась в колючей проволоке. Вытаскивали ее вместе с саперами. «Рад был безмерно, что жива. Но и получила, чтобы запомнила», – смеется он.

Окончательное решение увезти Боню с фронта пришло после трагедии в соседнем подразделении, где собака подорвалась на мине, замаскированной под обычный носок. «Я понял, что моя глупышка тоже может схватить что-то подобное. Поэтому, когда пришел отпуск, забрал ее. Она для меня как ребенок», – признается Ринат.

Даже однажды запертая в блиндаже, Боня сделала подкоп и по следу нашла хозяина на другой позиции. «Вот такая верность», – говорит он.

Сегодня Боня в безопасности – на передержке у зооволонтеров «Верный друг». Прощаясь с ней, Ринат не скрывает слез. Прошедший войну, он остается человеком с открытым сердцем, который мечтает о семье, детях и собственном деле. Боня ждет. И он обязательно вернется.

