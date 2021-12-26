Первой международной поездкой Путина в 2022 году станет открытие Олимпиады

Первой и пока единственной международной поездкой Президента Владимира Путина в новом году является церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине. О графике главы государства на 2022 год РИА Новости рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«До Пекина пока ничего не запланировано. Это первая будет в следующем году поездка. Но зато будут разные международные контакты у нас в России», — заявил представитель Кремля.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.