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Политика
26 декабря 2021  07:19

Первой международной поездкой Путина в 2022 году станет открытие Олимпиады

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Первой и пока единственной международной поездкой Президента Владимира Путина в новом году является церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине. О графике главы государства на 2022 год РИА Новости рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«До Пекина пока ничего не запланировано. Это первая будет в следующем году поездка. Но зато будут разные международные контакты у нас в России», — заявил представитель Кремля.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #олимпиада
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