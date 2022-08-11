Первой «Автоледи» Татарстана стала жительница Казани

Сегодня в Казани назвали победительниц республиканского конкурса водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи». В нем приняли участие 12 финалисток со всего Татарстана. Звание первой автоледи завоевала жительница столицы республики Карина Мухаметзянова.

Второе место заняла Елизавета Загидуллина – тоже уроженка Казани, а третьей стала Наталья Борисенко из Набережных Челнов. В ходе церемонии награждения победители и призеры получили кубки, дипломы и денежные награды.

«Двадцать второй раз проходит конкурс водительского мастерства среди женщин. Каждый год он модернизируется и совершенствуется. Очень приятно видеть, как наши прекрасные девушки демонстрируют водительское мастерство и ярко показывают себя в творческом конкурсе», – поздравил участниц Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

В этом году в финальном этапе конкурса приняли участие 12 автолюбительниц, которые показали лучший результат на зональных этапах соревнования, проводившихся в четырех районах Татарстана.

«Конкурс для женщин-автомобилистов очень нужен. Вы матери или будущие матери, кому как не вам знать правила дорожного движения и обучать своих детей и мужей. Я надеюсь, конкурс будет продолжаться и с каждым годом число участниц лишь возрастет», – поделился Председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин.

Соревнование проходило в три этапа. Сначала участницы сдали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, а затем продемонстрировали навыки управления автомобилем при выполнении упражнений на время. На третьем этапе участницы соревновались в изготовлении баннеров, плакатов и роликов социальной направленности.

«Я впервые участвую в конкурсе. Впечатления как от организации мероприятия, так и от самого конкурса потрясающие. Все участницы, и я в их числе, волновались при прохождении, но, думаю, каждый из нас выжал максимум и показал хороший результат», – рассказала участница конкурса Ильмира Гараева.

Помимо самих конкурсанток, победивших в отборочных соревнованиях, к участию были также допущены сотрудницы Госавтоинспекции и работницы ГБУ «Безопасность дорожного движения», которые выступали вне зачета.

Среди работниц ГБУ первое место заняла ведущий специалист отдела профилактики г. Казань Зульфия Садриева, второе – начальник отделения профилактики в Нижнекамском районе г. Набережные Челны Ильсия Сафонова, третье – ведущий специалист отдела кадров Лилия Зиатдинова.

«Так как я работаю в ГБУ, то считаю, что все-таки должна быть водителем-профессионалом. Этот конкурс также держит меня в неком тонусе. Повторяя правила дорожного движения, я не только вспоминаю их, но и даже где-то узнаю что-то новое. Все это формирует безопасность вождения», – подчеркнула участница Ильсия Сафонова.

История конкурса начинается в 1998 году, когда в Набережных Челнах состоялось первое городское соревнование водительского мастерства для женщин-автомобилистов. В последующем конкурс автомобильного мастерства стал проводиться и в Казани, а в 2001 году он вышел на республиканский уровень. Его организаторами являются: УГИБДД МВД по Республике Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Всероссийское общество автомобилистов.