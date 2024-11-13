Первого замглавы администрации Бронниц арестовали за взятку на 9 млн руб

Первого замглавы администрации городского округа Бронницы арестовали по подозрению в получении взятки на девять миллионов рублей.

Как сообщают РИА Новости, летом 2021 года администрация Бронницы заключила контракт с производственно-технической компанией по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей.

После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ.

Общая сумма взятки составила не менее девяти миллионов рублей. Бюджету города причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.

Сейчас проводятся допросы. Завтра следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.