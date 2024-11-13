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Первого замглавы администрации Бронниц арестовали за взятку на 9 млн руб
Первого замглавы администрации городского округа Бронницы арестовали по подозрению в получении взятки на девять миллионов рублей.
Как сообщают РИА Новости, летом 2021 года администрация Бронницы заключила контракт с производственно-технической компанией по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей.
После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ.
Общая сумма взятки составила не менее девяти миллионов рублей. Бюджету города причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.
Сейчас проводятся допросы. Завтра следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.
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