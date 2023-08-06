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Первого Президента Якутии похоронят на малой родине 8 августа
Первый Президент Якутии Михаил Николаев, который ушел из жизни 5 августа, будет похоронен на малой родине. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы и правительства республики.
«По завещанию Первого Президента он будет похоронен у себя на родине 8 августа 2023 года», – сказано в сообщении.
Отмечается, что траурная церемония прощания состоится в Государственном театре оперы и балета имени Д. К. Суоруна Омоллоона. В Москве церемония проводится в постпредставительстве республики при Президенте РФ по адресу: Мясницкий проезд, дом №3, строение 1.
Михаил Николаев скончался 5 августа. Соболезнования в связи с его кончиной ранее выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что Николаев возглавлял Якутию в непростые годы.
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