Первое выступление обновленной сборной России по синхронному плаванию пройдет в Казани

Обновленная сборная России по синхронному плаванию впервые покажет часть своей программы в Казани на мировой серии FINA в апреле этого года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заслуженный тренер России, председатель попечительского совета федерации синхронного плавания РТ, координатор федерального проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Первые соревнования для обновленной сборной России пройдут в Казани. Ориенторовочно, апрель этого года. Но там не будет показана полная программа. Сейчас решается, полный ли состав будет представлен на этих соревнованиях», — отметила спикер.

Она напомнила, что сейчас очень серьезно обновилась сборная, поскольку все спортсменки из старой команды завершили карьеры, и главный тренер Татьяна Покровская начала набирать молодых синхронисток.

«В мире есть только один человек, который может подготовить новую сборную за два года до Олимпиады — это Татьяна Покровская. Это сложная ситуация, но те, кто прошел отбор — многократные победительницы молодежных чемпионатов мира и соответствуют всем стандартам», — добавила Павлова.

По ее словам, для того, чтобы попасть в сборную, девушки прошли жесточайший отбор и в новую команду войдут только лучшие спортсменки со всей России.