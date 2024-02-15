Первое в весенней сессии заседание Госсовета РТ состоится в Казани

Пятьдесят первое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится сегодня в Казани. В повестку первого в весенней сессии заседания парламента внесен 31 вопрос, в том числе 11 проектов республиканских законов и 10 федеральных законопроектов.

Все проекты республиканских законов подготовлены к первому чтению. Ими вносятся изменения в законы о государственной гражданской службе, о градостроительной деятельности, об обеспечении защиты жилищных прав граждан, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об адресной социальной поддержке населения, об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об оказании бесплатной юридической помощи, о регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и др.

В повестку также включены отчет министра внутренних дел по РТ о деятельности полиции, доклад уполномоченного по правам человека в РТ за прошлый год и отчет о реализации программы развития Казанского федерального университета на 2021 – 2030 годы. Кроме того, будет представлена информация о деятельности Государственной инспекции труда в РТ.

Парламентарии рассмотрят вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Тыгина в связи с его назначением начальником Государственной жилищной инспекции.