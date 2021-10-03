«Ак Барс» всухую обыграл «Салават Юлаев», выиграв первое в сезоне «зеленое дерби»

«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» — 2:0. Таким образом, казанцы стали победителями первого «зеленого дерби» в этом сезоне КХЛ.

Такие игры являются очень важными как для «Ак Барса», так и для «Салавата Юлаева». И если в этом сезоне уфимская команда стартовала прекрасно, то казанцы не могли похвастаться такими успехами. Поэтому по случаю очной встречи хозяева сегодня даже облачились в ретро-форму «СК им. Урицкого».

Тренерский штаб «Ак Барса» сегодня сделал всего одно изменение — вместо Никиты Дыняка в нападении сыграл Джордан Уил. Место в воротах вновь занял Игорь Бобков.

С первых же секунд первого периода «Ак Барс» пошел вперед большими силами, однако не забил и, наоборот, оказался в меньшинстве. Однако затем, когда меньшинство завершилось, последовало удаление в составе соперников. Но и это не изменило счета. Обстановка на льду накалилась настолько, что под силовой прием попал и один из арбитров, и второе большинство гостей привело к голу в их ворота. Отличились Николай Коваленко и Артем Галимов: первый вышел на защитника уфимцев, а второй великолепным кистевым броском послал шайбу в девятку, 1:0. Итог периода — 5-11 по броскам в створ в пользу гостей.

В начале второго периода казанцы во второй раз не использовали численное преимущество. Вновь упорнейшая борьба на каждом участке площадки, которая привела к драке Дмитрия Воронкова и уфимца Евгения Лисовца. Тем не менее период завершился без голов, хотя по броскам в створ гости вновь были лучше, 9-11.

В третьем периоде соперники по очереди безрезультатно сыграли в большинстве. Хозяева ближе к концу двадцатиминутки могли решить исход встречи, но в очередной, четвертый раз не реализовали численное преимущество. Решающим моментом стала замена вратаря у «Салавата Юлаева». За две минуты до конца встречи гости вшестером идут на последний штурм, но получают второй гол в пустые ворота. Александр Бурмистров сыграл в этом эпизоде предельно хладнокровно. Первая победа казанцев в «зеленом дерби» сезона.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Галимов (18), Бурмистров (60). Штраф: 13-13.

«Ак Барс»: Бобков. Хенкель — Кэмпфер, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Уил; Рукавишников, Тарасов — Линхольм — Петров; Кателевский.

После 14 матчей в активе казанцев стало 20 очков, четвертое место. В следующем туре 5 октября на своем льду «Ак Барс» примет минское «Динамо».