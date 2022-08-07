Первое судно с украинским зерном «Разони» резко изменило курс

Сухогруз «Разони», который перевозит украинское зерно, изменил маршрут. Предполагается, что команда судна ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.

Отправившееся из одесского порта судно должно было прибыть в порт Триполи в Ливане сегодня утром, но сейчас его маршрут отклонился. «Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», – написал Хамия на своей странице в «Твиттере».

Судно вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тоннами кукурузы под флагом Сьерра-Леоне. Гуманитарный морской коридор, по которому движется «Разони», проходил в северо-западной части Черного моря. Зерно вывезли благодаря заключенной 22 июля в Стамбуле «продуктовой сделке», которая предполагает не только вывоз украинского зерна, но также и поставки российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.