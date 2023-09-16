Первое послание Раиса, репетиция марта-2024 и «переСоТворение»: обзор событий недели

Важнейшее событие недели – первое послание Рустама Минниханова Госсовету республики в ранге Раиса Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Первое послание Раиса: Рустам Минниханов выступил с ежегодным обращением Госсовету

Важнейшее событие недели – первое послание Рустама Минниханова Госсовету республики в ранге Раиса Татарстана. Несмотря на новый «титул» арабского происхождения, сам по себе тон послания не нес в себе связанной с Востоком векторности, а был наполнен гармонией межнационального и межконфессионального мира, характерной для Татарстана.

Это послание было интересно тем, что оно озвучивалось на фоне очень непростых исторических событий. И Татарстан не находится на их периферии, а, напротив, активно участвует в этих процессах.

Традиционно подобные обращения выступают камертоном, задающим звучание большого оркестра под названием Татарстан на год вперед. И в этом плане послание определенно удалось – видение будущего республики на ближайшую перспективу обрисовано, заслуги татарстанцев отмечены, заряд для новых дел и свершений получен. Не буду пересказывать его текст, благо о нем уже написано довольно много – сосредоточусь лишь на своих внутренних оценках.

Все послание было если не прямо, то косвенно пронизано темой специальной военной операции. Что неудивительно – тема эта сквозная, охватывающая буквально все стороны нашей сегодняшней жизни. Каждый день на передовой наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг – вот о чем следует помнить. Рустам Минниханов в послании говорил о серьезных вызовах, с которыми столкнулась наша страна и с которыми, тем не менее, мы достойно справляемся. Запомнилось, как Раис Татарстана чеканно произнес: «Мы доказали – нас не сломить!».

Это и отличает настоящего лидера региона – он не только ведет за собой, но и внушает стойкость колеблющимся, дает надежду сомневающимся и успокаивает растерявшихся. С трибуны не раз и не два прозвучали искренние слова благодарности и поддержки солдатам и офицерам, самоотверженно выполняющим свой воинский долг, сотрудникам иных силовых структур, задействованных в СВО. Минниханов отдельно подчеркнул важность заботы обо всех участниках спецоперации и их семьях, в особенности о семьях погибших. Мы, в свою очередь, в огромном долгу перед ними, наша священная обязанность никогда об этом не забывать.

Все послание было если не прямо, то косвенно пронизано темой специальной военной операции Фото: rais.tatarstan.ru

При этом послание не имело супервоинственного характера, а было наполнено гуманизмом и доброй атмосферой. Раис Татарстана лично обращался к приглашенным в зал выдающимся татарстанцам – здесь и участники СВО, и волонтеры, и учителя, и сельские труженики, и талантливые школьники… В их адрес выражалась благодарность, звучали теплые слова.

Человечным выглядит и объявление 2024 года Годом научно-технологического развития в Татарстане – логичное и не вызывающее вопросов решение. Сегодня роль науки (особенно прикладного характера) и технологий возросла многократно. Необходимо, чтобы разработки наших ученых не оставались в лабораториях и кабинетах, на их основе нужно создавать новые производства, ведь в республике для этого есть вся необходимая инфраструктура: технополисы, технопарки, IT-парки, особые экономические зоны. Потенциал образовательных учреждений с акцентом на инженерно-технические, IT- и прочие высокотехнологичные специальности должен быть использован по-максимуму. Должно стать аксиомой и сотрудничество предприятий, науки и вузов с целью развития новых профессиональных компетенций.

В бурные времена важны спокойствие и уверенность в своих действиях, исходящие от лидера. И Раис Татарстана в своем обращении Госсовету продемонстрировал эти важные качества сполна. Так что, подобно многим жителям республики, остается только поддержать Рустама Минниханова в его делах – «Без бергә, без булдырабыз!».

Делегация из Татарстана приняла участие в работе VIII Восточного экономического форума во Владивостоке Фото: rais.tatarstan.ru

РТ на ВЭФ: платные магистрали и татарстанские Мальдивы

На этой неделе делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым приняла участие в работе VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.

Сам по себе форум должен был быть определенно скучным. Ничего нового его устроители предложить не смогли – все те же почти одинаковые стенды и вереница подписаний соглашений о конструктивном сотрудничестве. Всех забавляли игрушечные фантазии от московских урбанистов, воплощенные в мастер-планах дальневосточных городов. Спасти, вытащить форум из анабиоза удалось лишь усилиями лично Президента России Владимира Путина, который своим зажигательным выступлением, по сути, дал старт предвыборной кампании-2024.

В Татарстане умеют извлекать, как золото из руды, любую возможность и пользу даже из таких плоских мероприятий. Республика подготовила отличный стенд, на котором свою инновационную продукцию представляли татарстанские компании. Делегация РТ презентовала Игры будущего, Игры стран БРИКС, KazanForum, российско-китайский форум «РОСТКИ», Kazan Digital Week.

Марат Хуснуллин обсудил с Раисом Татарстана проект федеральной платной трассы М12 Фото: rais.tatarstan.ru

На полях форума заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин обсудил с Раисом Татарстана проект федеральной платной трассы М12, участок которой от Москвы до Казани будет открыт до конца этого года. Удивительно – в далеком Владивостоке татары продолжают обсуждать инфраструктурные проекты, реализуемые на татарстанской земле! Кроме того, Рустам Минниханов встретился с руководством Газпромбанка для обсуждения финансирования проекта туристической инфраструктуры «Казань марина» в городе Лаишево (а-ля Мальдивы на Камском море) и с основателем холдинга «Корпорация АЕОН» Романом Троценко, владельцем завода «Аммоний» в Татарстане, где говорили о привлечении в республику китайских партнеров по линии строительства компактных и экологичных электростанций.

Так уж устроены чиновники в Татарстане – как бы далеко не находились, все в дом, все в большую татарстанскую семью!

В минувшие выходные в республике прошли дополнительные выборы на муниципальном уровне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выборы в муниципалитетах республики: репетиция марта-2024 прошла в штатном режиме

В минувшие выходные в республике прошли дополнительные выборы на муниципальном уровне. Этим они разительно отличались от выборных мероприятий в некоторых других российских регионах, где выбирали и региональные парламенты, и глав регионов. В ходе выборов на территории РТ проголосовали около 30 тысяч человек: избраны 122 кандидата от «Единой России», 23 самовыдвиженца, 7 – от КПРФ, 5 – от партии «Новые люди» и по 2 кандидата – от ЛДПР и «Справедливой России – Патриоты – За правду». Явка составила около 41%.

Выборы прошли в спокойном и беспроблемном режиме, или, как говорят политтехнологи, «волеизъявление прошло штатно». Глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев заявил, что считает их маленькой репетицией избирательных кампаний 2024-2026 годов. Уже следующий 2024 год будет просто супернасыщенным для татарстанских избирателей – весной состоятся выборы Президента России, а в сентябре будет избран седьмой созыв Государственного совета республики. Причем март 2024-го уже совсем близко, так что «маленькая репетиция» пришлась как нельзя кстати для сохранения в тонусе большой избирательной машины в лице ЦИКа и наблюдателей.

Андрей Кондратьев заявил, что считает их маленькой репетицией избирательных кампаний 2024-2026 годов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомню результаты выборов Президента России в Татарстане в 2018 году. Тогда за Владимира Путина проголосовало абсолютное большинство избирателей республики – он набрал 82,09% голосов при явке в 77,45%. С тех пор произошли глубокие изменения как во внешней, так и во внутренней политике России, еще больше укрепившие безусловный авторитет действующего Президента среди татарстанцев. И если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах 2024 года, то очевидно, что его ждут еще большие количественные показатели поддержки от жителей республики.

«Московский формат» в Казани: как нам обустроить Афганистан?

На этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала проведение 29 сентября в Казани заседания «московского формата» консультаций по Афганистану.

Мария Захарова анонсировала проведение 29 сентября в Казани заседания «московского формата» консультаций по Афганистан Фото: mid.ru

Что такое «московский формат»? Так называют регулярные встречи высокопоставленных дипломатов из нескольких стран для консультаций по Афганистану. Формат был создан в 2017 году с подачи России для содействия национальному примирению в этой центральноазиатской стране. В него, помимо Афганистана, вошли Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В Казани состоится пятое заседание этого консультативного органа. На встрече обсудят вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам заседания ожидается принятие совместного заявления сторон.

Для Казани большая честь принять столь серьезный дипломатический саммит. Да и сам выбор столицы РТ в качестве места его проведения (ранее встречи проходили в Москве) – это не только показатель огромного доверия, но и признание выдающихся успехов республики на дипломатическом поприще в последнее время. Тем более что в довольно непростом для сотрудничества афганском направлении Татарстаном сделаны вполне существенные шаги вперед и есть достаточно большие перспективы.

Для Казани большая честь принять столь серьезный дипломатический саммит Фото: mid.ru

Здесь может быть задействован «исламский фактор», прежде всего по линии стратегической группы «Россия-исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Рустам Минниханов. Именно по этой линии возможны контакты Татарстана и Афганистана на конфессиональной и культурной основе. Есть возможности по проектам в области образования, в гуманитарной сфере. Есть перспективы поставок из Татарстана в Афганистан вертолетов, грузовых автомобилей, продукции сельского хозяйства. Татарстан уже ведет в Афганистане консультационную и исследовательскую работу по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений – состоялось несколько поездок татарстанских нефтяников.

Так что дипломатическая встреча в Казани никак не сможет обойтись без самого деятельного участия Татарстана в переговорном процессе. А возможно, на этом и строился расчет при выборе места саммита.

Спустя десять лет Казань снова обрела то, что когда-то потеряла – свой международный музыкальный фестиваль «СоТворение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль «СоТворение»: возрождение из пепла

Как птица Феникс, из пепла возродился международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Да еще как! За два дня на его сцену поднялись более 150 музыкантов из России, Бразилии, Армении, Индии, Китая и других стран. 57 тысяч жителей и гостей Казани посетили концерты очно и еще 30 тысяч посмотрели их в режиме онлайн. Фестиваль определенно удался – принято решение провести его и в следующем году.

У «СоТворения» интересная судьба – сам по себе он является реинкарнацией (что видно даже по названию) почившего в бозе музыкального фестиваля «Сотворение мира». Его придумали, как известно, при непосредственном участии мэра Казани Ильсура Метшина и провели в столице Татарстана четыре раза, с 2008 по 2011 год. В 2012 году фестиваль прошел в Перми, а дальше наступило забвение.

«Сотворение мира» было довольно успешным мероприятием и привлекало большие массы зрителей и известных даже по мировым меркам артистов, но тогда все уперлось в финансирование (это дорогое и затратное шоу). В Казани готовились к Универсиаде-2013 и была дорога каждая копейка, а у Перми дальше одного раза не пошло. Хотя именно в Казани в 2011 году тогдашний Президент РФ Дмитрий Медведев не только посетил фестиваль и пританцовывал под музыку Gogol Bordello, но и вышел на сцену и тепло поприветствовал зрителей. Но на финансирование фестиваля это не повлияло.

За два дня сцену поднялись более 150 музыкантов из России, Бразилии, Армении, Индии, Китая и других стран Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

И вот, спустя десять лет деньги нашлись и Казань снова обрела то, что когда-то потеряла – свой международный музыкальный фестиваль, да еще с историей. Это произошло благодаря победе города осенью прошлого года в конкурсе на получение федеральной субсидии на событийное мероприятие по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Нужны ли такие фестивали в то время, когда мы живем в парадигме «Все для фронта, все для Победы!»? Еще как, и фестиваль полностью вписывается в эту парадигму тем, что собирает на сцене музыкантов из дружественных России стран. Тем самым он становится не только развлечением, но и мультинациональной платформой для обмена идеями, прекрасным способом укрепления межкультурного понимания. В условиях невероятного внешнеполитического давления на Россию такие фестивали помогают нашим союзникам сблизиться с ней, понять ее культуру и показать ее аудитории своей страны.