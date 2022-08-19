Первое объединение фото и карикатуры: в Казани открылась выставка «Три кита»

Во Всемирный день фотографии в Казани открылась выставка «Три кита». Гости галереи Союза фотографов «Сфера» могли увидеть здесь 15 работ Александра Маклакова, 14 — Андрея Артиса из фотопроекта «Казань черно-белая», а также работы художника-карикатуриста Владимира Тихонова — избранное, из сделанного за 34 года.

В Казани впервые проходит выставка, объединяющая фотографию и карикатуру, отметил фотограф Рамиль Гали. По его словам, фото — самый быстрый источник новостей и в то же время историческая ценность, отражающая мир раньше и в текущий момент. Карикатуристы же создают собственное видение реальности, отражение некой мысли, сконцентрированное в небольшой работе. Фотографам, заметил Гали, можно поучиться у них такой емкости содержания в сжатой форме.

«Фотография хороша тем, что она дает возможности момента счастья, созерцание природы, ощущение свободы. Когда перед тобой находится такой прекрасный мир, хочется полностью окунуться в него, запечатлеть каждую деталь, насытиться моментом, передать эту красоту каждому», — рассказал об истории своих снимков фотограф Александр Маклаков.

Андрей Артис видит прекрасное в несколько другой форме — «в архитектуре, в объектах, которые стоят передо мной, я наслаждаюсь и восхищаюсь каждой деталью увиденного. Они дают мне вдохновение и стимул творить».

Выставку оценил и председатель Союза художников РТ Альберт Шариев.

«Формат экспозиций замечательный. Нам показаны три разных творческих направления, объединенные в одну широкую выставку. Заходя в разные пространства, можно увидеть прекрасные работы, в которые авторы вложили свою мысль и делятся этим с нами», — поделился своими впечатлениями он.

Мероприятие организовано Союзом фотографов РТ совместно с Союзом художников РТ.