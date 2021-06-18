Первое межпарламентское соглашение: о чем договорились Татарстан и Иркутская область

«Нам есть что показать и рассказать, а самое главное — обменяться опытом»

На встрече с Александром Ведерниковым Фарид Мухаметшин рассказал о социально-экономическом развитии Татарстана.

Так, по итогам прошлого года ВРП республики составил 2,4 трлн рублей, индекс промышленного производства — 96,1% к уровню 2019 года. Производство продукции сельского хозяйства выросло, достигнув 268,5 млрд рублей. Ежегодно в Татарстане сдается 2,68 млн кв. метров жилья.

Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что руководство республики поддерживает малый и средний бизнес. В Татарстане более 100 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые.

Глава парламента также проинформировал о работе Госсовета РТ, фракций и депутатских групп, профильных комитетов и парламентских комиссий.

«Парламент Татарстана уверенно выходит с законодательными инициативами. Кроме того, мы подписали уже более 30 межпарламентских соглашений с субъектами Федерации. Вместе мы разделяем федеральную и региональную повестку. Самое главное, что теперь и мы будем сотрудничать», — сказал он.

По словам Мухаметшина, между Татарстаном и Иркутской областью уже установлены контакты. В частности, он упомянул, что 2017 году было подписано соглашение между Правительствами Татарстана и Иркутской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

«Наше соглашение добавит в эту совместную работу и парламентские усилия. Сотрудничество с вами нам очень интересно, встречи и контакты полезны. Уверен, что, подписав соглашение, мы будем чаще видеться. Нам есть что показать и рассказать, а самое главное — обменяться опытом», — отметил Председатель Госсовета.

В свою очередь Ведерников сказал, что депутаты Иркутской области приехали в Татарстан «ознакомиться и перенять всю ту лучшую практику, которая есть у республики, чтобы заниматься развитием своего экономически перспективного региона».

«Конечно, именно политическая стабильность привнесла новый толчок в развитие экономики Татарстана. Мы приехали познакомиться с одним из самых сильных региональных парламентов нашей страны. Нам очень нужна мудрость, опыт старших коллег-парламентариев, чтобы построить взаимодействие с исполнительной властью, чтобы это было основой развития, чтобы мы так же сплотились, как это у вас. Ваш парламент занимает авторитетное место, играет консолидирующую роль — этому мы бы очень хотели научиться. Мы до каждой детали, нюанса выспрашиваем, как выстроена работа у вас, как организован политический процесс во взаимодействии с исполнительной властью», — заметил он.

Парламентская делегация Иркутской области находится в Татарстане с двухдневным визитом. Вчера парламентарии приняли участие в межрегиональном совещании с представителями субъектов РФ, на территории которых проводится эксперимент по вопросу создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. В первой половине дня члены делегации побывали в Агентстве инвестиционного развития.

«Подписали соглашение с одним из лучших региональных парламентов»

После встречи Председателя Госсовета Татарстана с депутатами Иркутской области состоялось подписание соглашения. Документ направлен на обмен опытом парламентской деятельности, развитие межпарламентских связей, взаимных деловых контактов.

«Цель соглашения — сблизить наши действия, объединить усилия на федеральном уровне, чтобы наши законы отвечали требованиям субъектов Федерации. Подписанное соглашение открывает новые возможности для встреч и контактов. Оно будет работать на укрепление нашей великой России, ее субъектов», — сказал Мухаметшин.

Он подчеркнул, что межпарламентское соглашение между Заксобранием Иркутской области и Госсоветом Татарстана подразумевает сотрудничество в различных областях. «С одной стороны, мы делимся наработанной практикой, с другой — мы будем поддерживать усилия по межпарламентскому взаимодействию. Мы будем очень тесно сотрудничать», — отметил глава татарстанского парламента.

Александр Ведерников добавил, что сегодня для парламента Иркутской области знаковый день. «Мы подписали соглашение с одним из лучших региональных парламентов, у которого богатый опыт развития республики. Безусловно, Татарстан — лидер регионального развития. Мы хотели бы научиться лучшей практике работы парламента, депутатов, органов исполнительной власти и стать одной сплоченной командой, чтобы делать жизнь населения краше. Татарстан — флагман в этом направлении, и нам есть чему учиться. И мы будем партнерами в этом взаимодействии», — заявил он.

По соглашению стороны будут обмениваться планами законотворческой деятельности, участвовать в парламентских слушаниях, научно-практических конференциях, семинарах по вопросам законотворчества. Кроме того, планируется развивать контакты между депутатами, депутатскими объединениями, комитетами и комиссиями. При необходимости будут созданы совместные рабочие группы по разработке федеральных законопроектов, вносимых в Госдуму.

Фотографии пресс-службы Госсовета РТ