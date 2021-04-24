Главной «Чувашской красавицей Татарстана» стала участница из Дрожжановского района

В десятом республиканском конкурсе красоты «Чувашская красавица Татарстана» первое место заняла Алия Карусева из Дрожжановского района.

«Это не просто конкурс красоты, а способ сохранить традиции чувашского народа. Подрастающее поколение должно ценить и знать культуру своего народа, ценить и гордиться тем, что они чуваши», — рассказала автор проекта и директор конкурса «Чувашская красавица Татарстана» Сильвия Чаркина.

«Все девочки такие талантливые. Я посмотрела репетиции, и на меня нахлынули воспоминания, что захотелось самой поучаствовать», — поделилась победительница конкурса 2019 года Карина Туктамышева.

В финале за титул главной чувашской красавицы Татарстана боролись 12 претенденток в возрасте от 15 до 24 лет, которые прошли конкурсный отбор в Казани, Алькеевском, Нурлатском, Буинском районах и других муниципалитетах республики.

Перед финалом с претендентками в течение нескольких дней работали хореографы, стилисты и другие профессионалы.

Сегодня конкурсантки представили жюри визитки, творческие номера и собственноручно приготовленное национальное чувашское блюдо. Также девушки приняли участие в интеллектуальном конкурсе.

Конкурс проводится с 2002 года, в 2020-м из-за пандемии Covid-19 мероприятие было перенесено.

«„Чувашская красавица“ — большой конкурс для чувашского населения Татарстана. Кстати, в этом году я впервые являюсь членом жюри. Сегодня я буду петь без своего бэнда, поэтому я исполню только свои эстрадные хиты», — отметила солистка этно-джазовой группы Shanu Вера Кожеманова.

Организатором конкурса выступила Чувашская национально-культурная автономия РТ при поддержке Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана.