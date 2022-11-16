«Первое место “Летово” в списке IB-школ мира – показатель прочности образования России»

Российская школа «Летово», где учатся ребята из Татарстана, возглавила список GlobalTop IB Schools 2022 со средним баллом выпускников 43 из 45 возможных. Ранее рейтинг возглавляли учебные организации Великобритании, Гонконга, Сингапура, но в этом году впервые лидером стала школа России.

О том, что российская школа возглавила рейтинг мировых образовательных учреждений, Минпросвещения России сообщило на своем официальном сайте. Министр просвещения страны Сергей Кравцов лично поздравил учеников и педагогический коллектив школы. Во время встречи с родителями школьников из Казани, директор «Летово» Михаил Мокринский прокомментировал выводы экспертов, составлявших рейтинг.

«Первое место среди нескольких десятков тысяч школ, работающих по системе международного бакалавриата, – это важный показатель, который демонстрирует достижения учеников и учителей. Это показатель прочности и системности российского образования, на которых базируется работа нашей школы», – сказал Мокринский.

Стоит отметить, что интерес к этой школе среди родителей, которые ищут возможности для получения их детьми образования мирового уровня, растет с каждым годом. Некоммерческая школа-пансион «Летово» открылась в 2018 году. И уже сейчас в ней обучаются около 700 школьников 7 – 11 классов из 72 российских регионов. При этом Татарстан – один из лидеров по числу учеников в «Летово»: в настоящее время здесь учится 17 человек и еще пять уже завершили обучение и поступили в лучшие вузы России и зарубежных стран.

Чтобы ответить на вопросы, волнующие родителей школьников из Татарстана, и была организована встреча в Казани. На мероприятии директор школы Михаил Мокринский рассказал, чем «Летово» отличается от большинства других школ, – о возможности учиться по индивидуальным учебным планам. А заместитель директора по набору и сопровождению учащихся Лариса Корабельщикова поделилась информацией о поступлении в «Летово» и стипендиальном фонде школы, который дает возможность учиться всем детям вне зависимости от дохода семьи. Именно эти вопросы больше всего интересовали родителей учеников.

«Ребята могут приехать из любого уголка страны, и мы должны обеспечить им получение образования мирового уровня. Это образование, которое объединяет российскую традицию и ту правильную форму, которую мы увидели, много лет изучая мировой опыт. Все это не просто дает результаты, но и позволяет раскрыть потенциал ребенка, в том числе интеллектуальный и творческий», – пояснил Мокринский.

Набор в школу ведется в седьмой, восьмой и девятый классы. В период обучения у школьников есть возможность проживать в современном кампусе, расположенном в Новой Москве. К тому же в этом году введено дополнительное здание общежития на 370 человек. По словам директора «Летово», в пансионе живут 89% обучающихся.

«Школьники 7 – 9 классов живут в комнате по четыре человека. Но они там оказываются только для того, чтобы собраться и поспать. Все остальное время проводят в пространствах школы. А ребята 10 – 11 классов, когда у них уже возникла самоорганизованность, переезжают в комнату на двоих. Условия позволяют им хорошо готовиться к экзаменам. Погружение в добрую ученическую среду – это главное», – подчеркнул Мокринский.

«Летово» – это школа полного дня, что дает возможность ее воспитанникам изучить предметы и пройти дополнительные занятия, соответствующие их интересам, не нарушая требования государственного стандарта. Ученики могут выбирать предметы углубленного и базового уровней.

Кроме того, один ребенок может участвовать в нескольких типах олимпиад из разных областей. «Это была изначальная идея – школа не должна быть для тех, кто интересуется физикой или математикой, это должна быть школа для тех, кто интересуется разными направлениями. Например, не просто знание английского языка, а умение применять его в тех формах, которые нужны, чтобы доказать преимущества при обучении в лучших мировых вузах. То есть пройти интервью так, чтобы было видно, что ты не только знаешь язык, но и думаешь структурировано», – заметил директор организации.

Он также сообщил, что работа по профориентации начинается с седьмого класса. Определиться с выбором будущей профессии на основе проявленных способностей учащимся помогают психологи. Одновременно с восьмого и девятого классов начинается карьерное консультирование. Лариса Корабельщикова добавила, что проектная деятельность в школе дает возможность попробовать себя в разных направлениях и создавать продукты, чтобы углубиться в профессию. Более того, для учеников устраивают выездные мероприятия на производство и приглашают выдающихся специалистов на встречи со школьниками для знакомства с профессией.

«В школе нет повторяющихся учебных планов, у всех ребят набор разный. Первая половина дня – академическая. Во второй половине можно постичь все разнообразие – есть дополнение в части индивидуального образовательного трека. Помимо высоких академических достижений важно и целостное развитие личности. “Летово” – не специализированная предметная школа, нельзя прийти и изучать только физику и математику. Мы верим, что нужно получать самый разнообразный опыт», – уточнила замдиректора.

В школе нет классов в привычном понимании, но есть параллель, в рамках которой формируются учебные группы в зависимости от выбора учащихся. Есть возможность, например, при изучении английского языка или математики переходить на другой, более высокий, уровень обучения в течение учебного года. «Ребята могут прогрессировать с той скоростью, с которой они к этому готовы», – заявила Корабельщикова.

При этом, как и во всех школах, учащиеся обязательно проходят все итоговые аттестации, сдают ОГЭ и ЕГЭ, даже те, кто учится по международной программе. «Школа аккредитована по государственному стандарту, и все обязательные требования выполняются. Другое дело, что у ребят есть возможность делать больше, чем требуется по государственному стандарту», – объяснила разницу замдиректора.

Крупнейший в России стипендиальный фонд школы гарантирует обучение и равные возможности всем детям, которые успешно пройдут вступительные испытания и будут зачислены. При поддержке стипендиального фонда в «Летово» учатся 80% школьников.

«Мы удивляемся, почему до сих пор говорят, что в школе учатся только те, у кого есть деньги. Наверное, потому что такой стипендиальной работы, которая есть в “Летово”, нигде не существует. Такая система есть в мире, просто у нас не популярна. Мы не коммерческая организация, и система строится таким образом, что семья оплачивает столько, сколько может, остальное компенсирует стипендиальный фонд. Мы готовы полностью оплачивать образование тех детей, чьи семьи не могут этого сделать. Расчет для каждой семьи индивидуальный», – сказала Корабельщикова.

Для поступления в школу, необходимо пройти диагностическое и контрольное заочные тестирования. Успешные результаты на этих этапах дают возможность принять участие в очных экзаменах и собеседовании (математика, русский и английский языки, плюс профильные экзамены для поступления в 8 и 9 классы).

«Пробная диагностика и контрольное тестирование – это часть самоопределения. Конечно, ребята должны определиться – готовы ли они развиваться. Если с первого раза не получилось пройти контрольное тестирование, то у ребят есть вторая попытка. Есть случаи, когда поступают не с первого раза. Если по какой-то причине школьник не справился с контрольным тестированием, но потом достиг высоких результатов в олимпиадах, то можно перескочить на другой трек поступления, связанный с высокими олимпиадными достижениями», – подчеркнула замдиректора.

Перед тестированием школьники могут потренироваться на бесплатной платформе «Летово.Онлайн», которая создана как раз для самостоятельных занятий по предметам и подготовке к поступлению. Это своеобразная альтернатива репетиторам. При этом дети на платформе проходят не только комплексную диагностику знаний по школьной программе, но и готовятся к предметным олимпиадам, а также занимаются на курсах и в кружках.

Кстати, на встрече присутствовал и один из учеников «Летово» – татарстанец Тимур Тазеев. Он долго и терпеливо отвечал на вопросы самых юных участников мероприятия.

Список Global Top IB Schools формируется на основе результатов школ, работающих по образовательной системе Международного бакалавриата (International Baccalaureate, IB), которая готовит выпускников к поступлению в лучшие университеты мира.

Фотографии предоставлены пресс-службой ЛЕТОВО