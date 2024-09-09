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Первое действие фестиваля «Волга-Волга» пройдет в Национальном музее РТ
Открытый музыкальный фестиваль «Волга-Волга» пройдет в Казани в двух действиях. Такое решение принял оргкомитет фестиваля.
Первое действие состоится в Национальном музее Республики Татарстан и будет посвящено истории казанского рок-клуба.
«Второй год подряд группа «Волга-Волга» открывает и закрывает концертный сезон в Нацмузее Татарстана. В этот раз мы приглашаем сюда еще другие группы и проводим концерт в рамках нашего одноименного фестиваля», - рассказал художественный руководитель фестиваля и ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.
Специально к 15 сентября Национальный музей республики совместно с группами готовит экспозицию с афишами и фотографиями из личного архива музыкантов, посвященную истории Казанского рок-клуба. Некоторые материалы предоставил рок-клуб Нижнекамска.
«Казанский рок-клуб, возможно, не такой знаменитый, как свердловский или ленинградский, но наш город подарил стране множество классных проектов. В Татарстане проходили фестивали, громкие концерты, появлялись успешные группы – как правило, все они были объединены вокруг конкретных людей – некого стержня, центра всего движения. Хотелось бы рассказать об этом», - поделился Антон Салакаев.
Экспозиция будет развернута в летнем дворике музея. Рядом со сценой будет работать фотозона в виде старой советской квартиры. В программе фестиваля заявлены группы «Холи», «Дом кукол», «Кулай», «Волга-Волга» и «Воздушная кукуруза» - на фестивале будут представлены разные поколения казанской рок-музыки.
Фестиваль стартует в 16:00 – с уже традиционным свободным входом для зрителей. Также будет вестись онлайн-трансляция.
Второе действие фестиваля планируется в Казани в конце октября и пройдет в формате акустики. В данный момент ведутся переговоры с участниками проекта. О подробностях организаторы обещают сообщить в ближайшие дни.
Первый музыкальный фестиваль «Волга-Волга» прошел в Казани в 2015 году. Он создавался как платформа для молодых музыкантов Поволжья и стал многочасовым музыкальным марафоном со свободным входом для зрителей. За время существования в нём приняли участие более 200 музыкантов – начинающие коллективы и рок-звезды. Среди них «Братья Грим», Сергей Бобунец, «Анимация», «Мураками», «Дом кукол», «Нервы», «Мамульки Бэнд», «Леприконсы», а также исполнители из Омска, Кирова, Нижнего Новгорода и других городов России и Ближнего Зарубежья.
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