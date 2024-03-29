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Первичная заболеваемость ожирением в России снизилась на 16% по сравнению с 2019 годом
По итогам 2023 года в России первичная заболеваемость ожирением по сравнению с 2019-м снизилась более чем на 16%. Об этом на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора доложила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«Первичная заболеваемость ожирением снизилась по сравнению с 2019 годом более чем на 16%», — рассказала Голикова.
В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор провел более 1 млн исследований пищевых продуктов по содержанию витаминов, макро- и микронутриентов и проанкетировал более 420 тыс. школьников (более 15 тыс. школ). По итогам данной работы был подкорректирован рацион учащихся.
Кроме того, благодаря работам по обеспечению младших школьников горячим питанием на 2% снизилась распространенность ожирения в этой группы.
Согласно данным социологических исследований, в 2023 году позитивное отношение россиян к здоровому питанию возросло до 79%. Для сравнения: в 2021 году показатель был на уровне 30%.
Фото: телеграм-канал Правительства РФ
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