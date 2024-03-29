Первичная заболеваемость ожирением в России снизилась на 16% по сравнению с 2019 годом

По итогам 2023 года в России первичная заболеваемость ожирением по сравнению с 2019-м снизилась более чем на 16%. Об этом на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора доложила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Первичная заболеваемость ожирением снизилась по сравнению с 2019 годом более чем на 16%», — рассказала Голикова.

В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор провел более 1 млн исследований пищевых продуктов по содержанию витаминов, макро- и микронутриентов и проанкетировал более 420 тыс. школьников (более 15 тыс. школ). По итогам данной работы был подкорректирован рацион учащихся.

Кроме того, благодаря работам по обеспечению младших школьников горячим питанием на 2% снизилась распространенность ожирения в этой группы.

Согласно данным социологических исследований, в 2023 году позитивное отношение россиян к здоровому питанию возросло до 79%. Для сравнения: в 2021 году показатель был на уровне 30%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Фото: телеграм-канал Правительства РФ