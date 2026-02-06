Первички «Движения первых» Татарстана получили 30 млн рублей на конкурсе грантов Раиса РТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завершился грантовый конкурс Раиса Татарстана для первичных отделений «Движения первых». Общий фонд составил 30 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил помощник татарстанского лидера, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Татарстан стал первым субъектом в стране, который запустил грантовый конкурс для первичных отделений на региональном уровне. Заявки поступили из всех 45 районов республики. Это совместные инициативы детей и взрослых. Они направлены на регулярную социально значимую деятельность и носят системный характер. Поддержку получили 138 отделений на общую сумму порядка 30 млн рублей», – рассказал он.

Самыми популярными направлениями для проектов стали волонтерство и добровольчество, патриотизм, культура и искусство и экология. Инициативы могли получить грант до 300 тыс. рублей, добавил Сулейманов.

Одним из проектов, получивших поддержку, стало «Веретено удачи» от учащихся одной из школ Верхнеуслонского района. Благодаря гранту ребята смогут закупить оборудование и пройти обучение у опытных мастеров и швей.

«Идея возникла после интересного урока труда, где наш учитель предложил нам сшить разные предметы одежды и аксессуары. Тогда мы всем классов задумались, кому это может быть полезно. Выявили несколько вариантов, для кого мы можем изготавливать вещи: бойцы СВО, дети-инвалиды и пожилые люди», – пояснила участница «Движения первых» из Верхнеуслонского района Алина Валеева.

Этот проект выиграл грант в 300 тыс. рублей.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.