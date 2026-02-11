Первенство Татарстана по лыжному туризму пройдет 13-14 февраля в Казани

В Казани 13–14 февраля состоится первенство Республики Татарстан по лыжному туризму. Соревнования станут отборочным этапом для формирования сборной команды, которая представит регион на Зимнем Кубке Приволжского федерального округа, сообщает Министерство спорта РТ.

На старт выйдут спортсмены из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Лаишево и Арска. Команды будут соревноваться в двух дисциплинах: «дистанция – лыжная» и «дистанция – лыжная – связка». Участники разделены на три возрастные группы: дети (10–13 лет), подростки (14–15 лет) и юниоры (16–21 год).

По итогам соревнований будет сформирована сборная из 14 человек для участия в Зимнем Кубке ПФО и первенстве России, которые пройдут с 25 февраля по 2 марта в Ижевске. Результаты в старшей возрастной группе также пойдут в зачёт спортивно-туристского лагеря «Туриада-2026», финальный этап которого состоится в мае в Хвалынске Саратовской области.