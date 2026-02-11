news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2026 12:41

Первенство Татарстана по лыжному туризму пройдет 13-14 февраля в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 13–14 февраля состоится первенство Республики Татарстан по лыжному туризму. Соревнования станут отборочным этапом для формирования сборной команды, которая представит регион на Зимнем Кубке Приволжского федерального округа, сообщает Министерство спорта РТ.

На старт выйдут спортсмены из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Лаишево и Арска. Команды будут соревноваться в двух дисциплинах: «дистанция – лыжная» и «дистанция – лыжная – связка». Участники разделены на три возрастные группы: дети (10–13 лет), подростки (14–15 лет) и юниоры (16–21 год).

По итогам соревнований будет сформирована сборная из 14 человек для участия в Зимнем Кубке ПФО и первенстве России, которые пройдут с 25 февраля по 2 марта в Ижевске. Результаты в старшей возрастной группе также пойдут в зачёт спортивно-туристского лагеря «Туриада-2026», финальный этап которого состоится в мае в Хвалынске Саратовской области.

#туриада #первенство #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026