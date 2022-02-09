Первая хоккейная сенсация Пекина: Дания обыграла Чехию

В первый же день мужского хоккейного олимпийского турнира грянула серьезная сенсация. Сборная Дании обыграла сборную Чехии со счетом 2:1.

Уже в первом периоде датчане забросили две безответные шайбы, вторую — в большинстве. Только во второй трети матча чехи смогли отыграть одну шайбу, но не более того. Как ни пытались чехи в оставшееся время спасти матч, скандинавы им этого не позволили, героически сыграв в обороне.

Чешский защитник нижнекамского «Нефтехимика» Роналд Кнот отметился в протоколе встречи двухминутным удалением. Примечательно, что это был первый матч в истории сборной Дании на Олимпийских играх. И сразу победа над одним из фаворитов. Сборные Чехии и Дании выступают в Пекине в группе, где сегодня Россия обыграла Швейцарию (1:0).