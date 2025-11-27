Первая Вице-миссис Татарстан-2025 рассказала, как защититься от рака кожи

Ирина Камаева

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Обладательница титула «I Вице-миссис Татарстан-2025» Ирина Камаева рассказала, как защитить себя от рака кожи. Врач-дерматолог дала советы во время благотворительной акции «Книга от щедрого сердца», которая прошла сегодня в «Литературном кафе» Татарского книжного издательства.

«Я врач-дерматолог, косметолог. Мои лайфхаки – в первую очередь правильно загорать и не забывать, что наша кожа помнит любой ожог. Нужно наносить защитный крем, загорать в правильные часы, беречь себя и своих близких, особенно детишек», – сообщила она.

Такие советы Ирина Камаева дала собравшимся на встрече финалисткам конкурса «Миссис Татарстан-2025». В ходе благотворительной акции титулованные красавицы в преддверии Дня матери прочли любимые стихи и прозу на татарском и русском языках. Они приобрели книги в «Литературном кафе», в скором времени их передадут в детские дома республики.