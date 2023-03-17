Первая весенняя сельхозярмарка откроется на 15 площадках в Казани

Завтра, 18 марта, на 15 площадках в Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки. На них будет представлена продукция 18 предприятий из 22 районов республики.

Жители Авиастроительного района могут посетить ярмарку по ул.Дементьева, д.7, Беломорской, д.69 и Ленинградской, д.27. Еще три точки откроются в Кировском районе города: по ул.Краснококшайской, д.150/2, Революционной, д.12 и Батыршина, д.20. По две площадки заработает в Вахитовском районе (ул.Татарстан, д.53 и ул.Чехова, д.2), Ново-Савиновском районе (пр. Ямашева, д.71а и ул. Лаврентьева, д.10), Приволжском районе (ул.Зорге, д.66 и Фучика, д.72), а также Советском районе (ул.Аграрная, д.2 и ул.Липатова, д.7). Для жителей микрорайона «Салават Купере» торговые ряды откроются на парковке у ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Открытие сельхозярмарок, напомним, 7 марта анонсировал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. На заседании коллегии ведомства он поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку в организации сельхозярмарок и компенсацию транспортных расходов их участникам.