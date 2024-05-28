«Первая слава и пуля тебе»: в Казани отметили День пограничника

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

28 мая — День Пограничной службы ФСБ России. Как уверяют сами пограничники, бывших среди них не бывает, а зеленая фуражка – это и главный символ пограничной службы, и повод для гордости. Кстати, зеленый цвет верха фуражки, остался неизменным с 1902, когда этот головной убор был введен как элемент форменной одежды Приказом по Отдельному Корпусу Пограничной стражи.

Несмотря на рабочий день, в парке Победы, было многолюдно. На торжественный митинг собрались пограничники, проходившие службу в разных пограничных округах России, а также ветераны Береговой охраны Пограничной службы. Звучит команда «Выходим на построение. Становись!». Митинг начался.

С приветствием к ветеранам от действующих пограничников выступил начальник пропускного пункта «Казань – Аэропорт» Андрей Воронцов. Он отметил, что пограничники всегда были гарантом стабильности и нерушимости границ России.

«Сегодня на нас возложены задачи по обеспечению безопасности Республики Татарстан. Мы активно противодействуем экстремизму, терроризму, контрабанде оружия и боеприпасов, наркотических средств, незаконной миграции. За всю историю пограничники проявляли мужество и героизм. Великая Отечественная война, события на острове Даманский на реке Уссури, Афганистан, Северный Кавказ. Сегодня пограничники выполняют задачи в сводном отряде резерва и на передовой в зоне СВО», – поделился спикер.

Воронцов также добавил, что нынешнее поколение пограничников осознает всю ответственность задач, возложенных на нас государством и с честью и достоинством выполняет свою задачу.

«Охрана границ России будет обеспечена в полном объеме», - заверил собравшихся Воронцов.

Понятие «застава» появилось в XVI веке во времена царствования Московского князя Василия III. Тогда же охрана границы русского государства стала называться пограничной службой. А нынешних собравшихся пограничников запаса и ветеранов по очереди поздравляли протоирей, священник Никольского кафедрального собора Андрей Зиньков, Ветеран афганской войны, подполковник авиации Тимур Хазрат Ибрагимов, председатель совета ветеранов пограничной службы ФСБ РФ по РТ Шамиль Каримов, председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков и Председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов.

В свою очередь, глава Алькеевского муниципального района РТ, пограничник запаса, старшина Александр Никошин, поздравляя собравшихся, отметил, что этот день еще и дань памяти пограничникам всех поколений, которые погибли, защищая государственную границу.

«Уважаемые пограничники. Очень важно, чтобы вы и в течении года смогли проявлять активность. Нужно выступать перед школьниками на уроках мужества, проводить тематические мероприятия в районах и городах, чтобы поколение молодых ребят выросло крепким, сильным, с патриотическим стержнем, чтобы они смогли постоять не только за себя, но и за нашу Родину», - сказал на выступлении Никошин.

Торжественный митинг заканчивается, а собравшиеся пограничники, снимая зеленые фуражки и береты преклоняют колени, возлагая цветы к вечному огню.

«Папа, пойдем, положим цветочки, нам туда», – вдруг раздается голос маленькой девочки, которая тянет отца – ветерана за руку в сторону мемориального комплекса. Пограничник берет дочь на руки и направляется к Вечному огню по пути разговаривая со своим сослуживцем: «Нужно понимать, что человек в погонах отвечает не только за свою семью, но и за свою страну».